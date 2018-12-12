У стилі Тарзана: Кім Кардашян і Каньє Уест відсвяткували день народження сина

Знамениті сестри Кардашьян влаштували малечі тематичну вечірку
Зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян та її чоловік, репер Каньє Уест яскраво відсвяткували день народження свого сина Сейнта - малюкові виповнилося три роки. Декількома знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
За традицією Кім її сестра Кортні влаштували спільну вечірку для своїх синів, оскільки їх дні народження близькі за датами. Так, Сейнт народився 5 грудня, а його кузен Рейн, син Кортні - 14 грудня, тільки на рік раніше.
Фото: Кім Кардашян і Каньє Уест з дітьми (instagram.com/kimkardashian)
Свято зазвичай організовується за мотивами якоїсь казки або фільму - наприклад, в минулому році це була "Корпорація монстрів". На цей раз Кім і Кортні надихнулися пригодами Тарзана.
Фото: Кім Кардашян і Каньє Уест з дітьми (instagram.com/kimkardashian)
"Хлопчики одержимі Тарзаном. В моєму будинку з'явилися джунглі, де проходить вечірка за мотивами історії Тарзана",— поділилася Кім в соцмережі.
На сімейному фото зіркові батьки позують з усіма трьома своїми дітьми - Норт, Сэйнтом і молодшою дочкою Чикаго, яку народила сурогатна мати.
Нагадаємо, Хлое Кардашьян похвалилася стрункою фігурою в купальнику через вісім місяців після пологів.
До речі, старша з сестер американського зоряного сімейства Кардашьян Кортні стала головною героїнею обкладинки січневого номера мексиканського глянцю GQ. Таким чином зірка, якій наступного року виповниться 40 років, хоче довести, що можна виглядати красиво в будь-якому віці.
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Відео: РБК-Україна