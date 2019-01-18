"Стиль — килим": Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

Однак, не зовнішність співачки викликала найбурхливішы обговорення у шанувальників
Надя Дорофєєва, популярна українська співачка, учасниця групи "Время і Стекло", яка зараз відпочиває з чоловіком Володимиром Дантесом в Дубаї, приєдналася до флешмобу знаменитостей - "10 років назад". В рамках челленджа, публічні особистості показують фотоколажі, на яких об'єднують два фото — зроблене 10 років тому і сучасне.
Надя Дорофєєва теж зробила такий колаж і дуже здивувала шанувальників своєю незвичною зовнішністю.
Фото: Рудоволоса Надя Дорофєєва 10 років назад (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Ну лааааадно)) ось вам) Ще через 10 років запощу себе блондинкою і буде Віа-Гра. #стиль #килим #10yearschallenge", - написала вона під знімком.
На фото Надя, відображена ще до своєї популярності і кар'єри в групі "Время і Стекло". Рудоволоса Дорофєєва, одягнена в яскраво-зелену спідницю, принтованную фото Мадонни, чорно-білу водолазку і теплий жилет коричневого кольору, викликала багато кумедних коментарів з приводу її зовнішності.
Скріншот: Коментарі до посту Наді Дорофєєвої (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Не не не,не треба нам тебе блондинкою в Віа-грі. За ці 10 років ти стала ще прекрасніше!";
"Красунечка;)";
"Перша краще";
"Рижик";
"А Рудий натуральний колір?";
"Ааааакрасотка! Що тоді, що зараз";
"Руденька вогонь))";
"Так ти і не повним складом віагри, віагра";
"Красуня", - написали захоплені фанати співачки.
Проте, навіть не стільки зовнішність знаменитості потішила шанувальників, скільки епічний килим на стіні викликав самі бурхливі обговорення.
Скріншот: Коментарі до посту Наді Дорофєєвої (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Крутий килим,а ти супер";
"Килим заліковий))";
"Килим";
"Колір волосся то таке, от килим на задньому плані";
"Килим - наше все )) а взагалі — шикарна";
"Килим і спідниця ммм. На стилі", - написали коментатори.
Читайте також про нічні одкровення від співака Володимира Дантеса, чоловіка Наді Дорофєєвої.
Крім того, ми писали про незвичайне фото Наді Дорофєєвої в купальнику на тлі лебедів, яке вона зробила на відпочинку в Дубаї.
10 фактів про Наді Дорофєєвої (Відео: РБК-Україна)