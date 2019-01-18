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"Стиль — килим": Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 12:30
"Стиль — килим": Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Однак, не зовнішність співачки викликала найбурхливішы обговорення у шанувальників

Надя Дорофєєва, популярна українська співачка, учасниця групи "Время і Стекло", яка зараз відпочиває з чоловіком Володимиром Дантесом в Дубаї, приєдналася до флешмобу знаменитостей  - "10 років назад". В рамках челленджа, публічні особистості показують фотоколажі, на яких об'єднують два фото — зроблене 10 років тому і сучасне.

Надя Дорофєєва теж зробила такий колаж і дуже здивувала шанувальників своєю  незвичною зовнішністю.

&quot;Стиль — килим&quot;: Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

Фото: Рудоволоса Надя Дорофєєва 10 років назад (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ну лааааадно)) ось вам) Ще через 10 років запощу себе блондинкою і буде Віа-Гра. #стиль #килим #10yearschallenge", - написала вона під знімком.

На фото Надя, відображена ще до своєї популярності і кар'єри в групі "Время і Стекло". Рудоволоса Дорофєєва, одягнена в яскраво-зелену спідницю, принтованную фото Мадонни, чорно-білу водолазку і теплий жилет коричневого кольору, викликала багато кумедних коментарів з приводу її зовнішності.

&quot;Стиль — килим&quot;: Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

&quot;Стиль — килим&quot;: Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

Скріншот: Коментарі до посту Наді Дорофєєвої (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Не не не,не треба нам тебе блондинкою в Віа-грі. За ці 10 років ти стала ще прекрасніше!";

"Красунечка;)";

"Перша краще";

"Рижик";

"А Рудий натуральний колір?";

"Ааааакрасотка! Що тоді, що зараз";

"Руденька вогонь))";

"Так ти і не повним складом віагри, віагра";

"Красуня", - написали захоплені фанати співачки.

Проте, навіть не стільки зовнішність знаменитості потішила шанувальників, скільки епічний килим на стіні викликав самі бурхливі обговорення.

&quot;Стиль — килим&quot;: Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

&quot;Стиль — килим&quot;: Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

&quot;Стиль — килим&quot;: Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

&quot;Стиль — килим&quot;: Надя Дорофєєва показала, як виглядала 10 років тому

Скріншот: Коментарі до посту Наді Дорофєєвої (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Крутий килим,а ти супер";

"Килим заліковий))";

"Килим";

"Колір волосся то таке, от килим на задньому плані";

"Килим - наше все )) а взагалі — шикарна";

"Килим і спідниця ммм. На стилі", - написали коментатори.

Читайте також про нічні одкровення від співака Володимира Дантеса, чоловіка Наді Дорофєєвої.

Крім того, ми писали про незвичайне фото Наді Дорофєєвої в купальнику на тлі лебедів, яке вона зробила на відпочинку в Дубаї.

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