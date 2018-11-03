На СТБ закривають "Все буде добре": причина і дата останнього випуску

Надя Матвєєва. Фото: СТБ

Життєвий цикл телепроекту вже закінчився

Популярний український телеканал СТБ вирішив закрити одну з центральних телепередач – "Все буде добре". Про причини і дату останнього випуску розповіла програмний директор телеканалу Катерина Шевелюк, передає "КП в Україні".

"Ми дуже любимо проект "Все буде добре", як і будь-який інший, який є власною розробкою телеканалу СТБ. Ми пишаємося результатами, яких він досяг за шість років: це і десятки тисяч практичних порад, виданих в щоденному режимі, і золота кнопка Youtube, і "Добрий знак", який з'явився завдяки величезному інтересу з боку нашої аудиторії до вибору безпечних продуктів харчування", - сказала вона.

У той же час Шевелюк уточнила, що життєвий цикл передачі вже закінчився.

"Проект став флагманом спонсорства на українському ТБ, тому що легка форма подачі порад і високий кредит довіри до Надії Матвєєвої та експертам приваблювали сюди відомі бренди. Але, на жаль, рано чи пізно життєвий цикл кожного телепроекту завершується. Рішення про припинення виробництва "Все буде добре" є бізнес-рішенням каналу СТБ, а не результатом трансформації групи StarLightMedia", - підкреслила вона.

Більш того, жінка розповіла, що тепер буде з її телеведучої – Надією Матвєєвої.

"Надя – наша зірка. Близька подруга та добра порадниця для наших глядачів. Ми до неї дуже тепло ставимося і не збираємося відпускати", - уточнила вона.

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