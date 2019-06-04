ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зграя диких кішок: MARUV заворожила провокаційним і "хижим" образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2019 - 12:23
Зграя диких кішок: MARUV заворожила провокаційним і "хижим" образом
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала образи з виступу в Миколаєві

MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати і в прямому сенсі епатувати. Скандальна українська виконавиця, про яку активно заговорили після її відмови брати участь в Євробаченні 2019, знає, як утримувати увагу шанувальників. MARUV те й діло з'являється на різних виступах в дуже сміливих та відвертих нарядах. А виступів у співачки останнім часом чимало. Нещодавно Корсун зі своїм гьорлз-бендом виступила в Миколаєві. Перед місцевою публікою співачка показала щось новеньке!

Так, MARUV показала шанувальникам новий "хижий" образ. На своїй instagram-сторінці співачка опублікувала пекуче фото. На знімку разом з Анею Корсун бачимо її команду. Всі дівчата одягнені в однакові сукні. До речі, в команді Марув з'явилися два нових хлопця!

Сама MARUV і її дівчата блищать в облягаючих сукнях c глибокими розрізами від стегна. Сукні ярого жовтого кольору декоровані анімалістичним принтом. Образи, за класикою, довершують колготки в сіточку, а також лакові босоніжки на платформі і шпильках.

"Моя банда", - коротко підписала фото MARUV.

Скандальна MARUV

Скандальна MARUV зі своєю танцювальною групою в Миколаєві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники співачки прийшли в захват і поспішили засипати її коментарями:

  • "Ви круті! Ваша пластика, гнучкість, ви найкращі, ваша робота заслуговує великих овацій!"
  • "Миколаїв з тобою всією душею, love love love love!"
  • "Миколаїв тебе ЛЮБИТЬ! Дякую за чудовий вечір!"
  • "Концерт був на висоті!"
  • "Отримали величезне задоволення від концерту! Дякуємо за драйв і емоції!"
  • "Це було просто космос, спасибі!"
  • "Які ж довгі ноги!"
  • "Шикарна банда, круті образи! Maruv, ти - one love!"
  • "Реально круті! Концерт супер!!!"
  • "Марув, ви просто космос, ваша енергія - це щось, море енергії і позитиву віддаєте глядачеві"
  • "Офігенна банда, і ви всі - просто обожнюю!"
  • "Гаряче!"
  • "Який вогонь!"
  • "Дикі кішечки)"

Також в розділі сторіз MARUV показала деталі свого не менш цікавого макіяжу, який гармонійно поєднувався з сукнею виконавиці

макіяж MARUV

Сміливий макіяж MARUV для виступу в Миколаєві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова і MARUV помірялися довгими ніжками. Виконавиці виступили на одному концерті на стадіоні "Металіст" в Харкові.

А до цього MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.

Танці біля пілона і пристрасні поцілунки: MARUV випустила гарячий кліп Mon Amour "Секта Марувіанства": MARUV збентежила провокаційним фото на стільці
Новини України MARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся