Зграя диких кішок: MARUV заворожила провокаційним і "хижим" образом

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV показала образи з виступу в Миколаєві

MARUV (Анна Корсун) не перестає дивувати і в прямому сенсі епатувати. Скандальна українська виконавиця, про яку активно заговорили після її відмови брати участь в Євробаченні 2019, знає, як утримувати увагу шанувальників. MARUV те й діло з'являється на різних виступах в дуже сміливих та відвертих нарядах. А виступів у співачки останнім часом чимало. Нещодавно Корсун зі своїм гьорлз-бендом виступила в Миколаєві. Перед місцевою публікою співачка показала щось новеньке!

Так, MARUV показала шанувальникам новий "хижий" образ. На своїй instagram-сторінці співачка опублікувала пекуче фото. На знімку разом з Анею Корсун бачимо її команду. Всі дівчата одягнені в однакові сукні. До речі, в команді Марув з'явилися два нових хлопця!

Сама MARUV і її дівчата блищать в облягаючих сукнях c глибокими розрізами від стегна. Сукні ярого жовтого кольору декоровані анімалістичним принтом. Образи, за класикою, довершують колготки в сіточку, а також лакові босоніжки на платформі і шпильках.

"Моя банда", - коротко підписала фото MARUV.

Скандальна MARUV зі своєю танцювальною групою в Миколаєві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники співачки прийшли в захват і поспішили засипати її коментарями:

"Ви круті! Ваша пластика, гнучкість, ви найкращі, ваша робота заслуговує великих овацій!"

"Миколаїв з тобою всією душею, love love love love!"

"Миколаїв тебе ЛЮБИТЬ! Дякую за чудовий вечір!"

"Концерт був на висоті!"

"Отримали величезне задоволення від концерту! Дякуємо за драйв і емоції!"

"Це було просто космос, спасибі!"

"Які ж довгі ноги!"

"Шикарна банда, круті образи! Maruv, ти - one love!"

"Реально круті! Концерт супер!!!"

"Марув, ви просто космос, ваша енергія - це щось, море енергії і позитиву віддаєте глядачеві"

"Офігенна банда, і ви всі - просто обожнюю!"

"Гаряче!"

"Який вогонь!"

"Дикі кішечки)"

Також в розділі сторіз MARUV показала деталі свого не менш цікавого макіяжу, який гармонійно поєднувався з сукнею виконавиці

Сміливий макіяж MARUV для виступу в Миколаєві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова і MARUV помірялися довгими ніжками. Виконавиці виступили на одному концерті на стадіоні "Металіст" в Харкові.

А до цього MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.