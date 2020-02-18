Старшій вже 21: Тоня Матвієнко зізналася в бажанні стати бабусею

Тоня Матвієнко (фото: Instagram артистки)

Тоня Матвієнко також висловилася про хейтерів в мережі

Ексклюзивно в програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на телеканалі «Україна», відома співачка Тоня Матвієнко розповіла, чому в соціальних мережах найчастіше публікує особисті фотографії і як реагує на постійний хейт з боку шанувальників.

Цього року співачка хоче зробити акцент саме на творчості. Окрім кліпів та туру, у планах спеціальна різдвяна музична програма. До того ж співачка зізнається, активно розвиває свою сторінку в Instagram, бо мріє дійти до певної кількості підписників, а для цього треба постійно постити цікаві історії про творчість та особисте життя. І хоча саме особисте привертає найбільшу увагу фанатів, цей контент, як правило, хейтять найбільше.

«Останнє пам’ятаю, як в тому році, поки я була за кордоном з чоловіком, старша донька Уляна підстригла молодшу – Ніну, без мого дозволу. Це був жах! Я приїхала і вона каже: «Ой, мамо, я сподіваюсь, ти не будеш знімати кліп з Ніною?» А я якраз збиралася знімати! Ну, ми зняли кліп, але ж більше не на пісню і не на Ніну звертали увагу, а на рахунок мене – як я могла так підстригти дитину!» – поділилася Тоня Матвієнко в програмі «Ранок з Україною».

Тоня Матвієнко з мамою і доньками - Уляною та Ніною (фото: Instagram Тоні Матвієнко)

Тоню дуже ображає така реакція і втручання в життя тих, хто сидить на її сторінці в соцмережах. Як тут наважитися на ще одну дитину, коли на кожну особисту новину чи фото люди кидаються, наче піраньї? А от онукам від старшої доньки Уляни була б рада. 21-річна дівчина вже кілька років у стосунках із хлопцем Єгором. Живуть усі великою українською родиною під одним дахом: Ніна Митрофанівна, Тоня з Арсеном та молодшою донькою Ніною і Уляна з Єгором.

Уляна Матвієнко

«Завжди краще жити окремо і навіть мені з Арсеном, але у нас є обставини, думаю, що в майбутньому це все зміниться. Звичайно для молодої пари треба жити окремо, у них своє життя», – зізнається артистка.

Життя Тоні розглядають, наче під мікроскопом. Усі від неї чогось очікують, більше того – весь час порівнюють з успіхами мами та чоловіка Арсена Мірзояна.

«Якщо на концертах – це зазвичай якісь старші люди, прихильники мами, які приходять до мене і можуть сказати, що мама краща. А я і не спорю. Чи, наприклад: «От Арсен концерт в «Палаці Україна» зібрав, а ти ні» – отакі речі», – говорить Тоня Матвієнко в ефірі каналу «Україна».

От артистка і ставить собі за мету на цей рік реалізувати якомога більше творчих планів. Аби менше було порівнянь та докорів.