Стає жарко: Кайлі Дженнер захопила мережу розкішними формами в мікробікіні

Кайлі Дженнер, яка останнім часом була не дуже активна в мережі, за останню добу надолужила згаяне. Так, дівчина опублікувала відразу кілька постів різного характеру. Насамперед вона показала новий незвичайний лук з помітним принтом Dior, який склали штани і гольф з лампасами. Доповнили образ білі кеди з високими шкарпетками. 22-річна мільярдерка позує, сидячи на сходах. Галерея зібрала близько 8 мільйонів лайків і тисячі захоплених коментарів. Але Кайлі не стала зупинятися на цьому, трохи пізніше запостивши щось більш «гаряче».

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

На короткому ролику Кайлі позує в крихітному чорному бікіні. Дівчина сидить боком до камери, демонструючи своє розкішне тіло у всій красі. Пишні груди і стегна, спокусливий прогин спини, а також тонка талія Дженнер просто звели з розуму фанатів красуні. Кайлі в сповільненій зйомці розпилює на себе сонцезахисний засіб від власного бренду Kylie Skin, замріяно дивлячись у камеру. «Тут стає жарко», – додала знаменитість відповідний текст до настільки спокусливого ролика. Відео за кілька годин набрала близько 25 мільйонів переглядів, а також близько 100 000 захоплених коментарів. Так що Кайлі явно може розраховувати на відмінні продажі свого продукту.