"Стає соромно": Поліна Логунова розповіла про тонкощі популярної професії

Дружина Дмитра Ступки перерахувала "підводні камені" професії моделі

Жена украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая, блогер и тренер по правильному питанию Полина Логунова заявила, что профессия модели – очень непростой труд. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Знаменитость отметила, что ей становится неловко, когда ее саму представляют как модель, ведь она знает, что стоит за красивыми фотосессиями. Невзирая на обманчивую простоту, манекенщицам приходится выкладываться на полную, чтобы прослыть настоящими профессионалами и выглядеть на подиуме и в журналах непринужденно и убедительно.

"Вот когда меня называют модель, мне становится стыдно. Закулисье UFW подтвердило мое убеждение в том, что любая профессия, особенно та, которая со стороны выглядит "проще простого" - титанический труд. Непринужденное позирование, выход на подиум, соблюдение линий и соответствие постановки самого показа, это вершина айсберга! Девочки - модели, большие труженицы, давайте так – настоящие модели, а не вот это все безобразие силиконового царства некоторых", - подчеркнула Логунова.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

На фото Полина красуется в черном платье свободного кроя с рукавом в три четверти и замшевых ботфортах цвета электрик.

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Подписчики Логуновой поддержали ее позицию и восхитились стильным образом ведущей.

"Лишь тот, кто способен трудиться сам - уважает труд другого!", "Вроде давно на вас подписана, вроде часто вижу ваши фото, но каждый раз застываю с блаженной улыбкой. Вы прекрасны!", "Загадочно и шикарно", "Полина, бесподобно!", "Загадочно и шикарно", - писали поклонники Полины.

Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)

К слову, жена Дмитрия Ступки порассуждала о витаминах, которые принимает и предостерегла от покупки разрекламированных средств.

Напомним, что Полина Логунова рассказала, почему стоит краситься ежедневно и тщательно следить за внешним видом.

Ранее Полина Логунова назвала причину, по которой марафоны похудения не работают в долгосрочной перспективе.