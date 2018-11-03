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"Стамбул, я люблю тебе": Джамала показала сімейні фото з відпочинку

Lite » Зірки 03.11.2018 - 12:15
Фото: Джамала (РБК-Україна)
Фото: Джамала (РБК-Україна)

На знімках показані прекрасні види Стамбула

Українська популярна співачка Джамала, яка нещодавно презентувала свій кліп у Берліні, показала в мережі фотографії зі своєї поїздки в Стамбул. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Також вона нагадала, щоб її передплатники не забували про конкурс.

"Istanbul I love you! Стамбул, я люблю тебе! P.S Дивись моє нове відео в профілі!Пам'ятай про конкурс та подарунки!!", - підписала фото виконавиця.

На знімках можна побачити чоловіка співачки Бекіра Сулейманова.

&quot;Стамбул, я люблю тебе&quot;: Джамала показала сімейні фото з відпочинкуФото: Джамала з чоловіком (instagram.com/jamalajaaa)

Подружжя гуляють біля Босфору, вечеряють у ресторані, насолоджуються краєвидами турецького міста.

&quot;Стамбул, я люблю тебе&quot;: Джамала показала сімейні фото з відпочинкуФото: Джамала з чоловіком і сином (instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі відзначили, що фотографії зірки з Стамбула прекрасні.

&quot;Стамбул, я люблю тебе&quot;: Джамала показала сімейні фото з відпочинку&quot;Стамбул, я люблю тебе&quot;: Джамала показала сімейні фото з відпочинкуФото: Джамала з сім'єю в ресторані (instagram.com/jamalajaaa)

"Круть", - написав користувач ksusha.

"Дуже круто, ви такі класні", - прокоментувала birds_jamalajaaa.

"Це місто моєї мрії.Я хочу його побачити, відчути, вдихнути. Я хочу його смакувати", - зазначила liena7565.

&quot;Стамбул, я люблю тебе&quot;: Джамала показала сімейні фото з відпочинку

&quot;Стамбул, я люблю тебе&quot;: Джамала показала сімейні фото з відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала в ошатних образах поставила фанів перед вибором.

Також Джамала показала результати приголомшливою зйомки для календаря "Щирі. Свята". Як і інші учасники проекту, Джамала з'явилася в яскравому українському національному костюмі. Співачка з'явилася в образі нареченої.

 

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