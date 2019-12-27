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"Стала тільки красивіше": Маша Єфросиніна вразила архівним фото 20-річної давності

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2019 - 14:29
"Стала тільки красивіше": Маша Єфросиніна вразила архівним фото 20-річної давності
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча розповіла, як починала свою кар'єру на телебаченні

Зараз Маші Єфросиніній 40 років - і вона цілком задоволена своїм віком, фігурою і зовнішнім виглядом - як і тисячі її прихильників. Проте коли вона тільки починала кар'єру на телебаченні, то мала зайву вагу і була "нестандартною", на думку продюсерів. Однак саме їх жорсткі слова тоді змусили дівчину задуматися і вирішити виправити ситуацію, в результаті чого вона помітно схудла і багато років зберігає свою вагу. При цьому Маша не побоялася показати, як саме вона тоді виглядала.

В честь 20-річчя передачі "Підйом" на Новому каналі, в якій вона почала свій шлях, Єфросиніна опублікувала яскравий фотоколаж. У ньому поєднані два фото з серії "тоді і зараз", на яких Маша зображена з відомим українським шоуменом Юрієм Горбуновим - 20 років тому і в наш час.

На кадрах видно, що зараз ведуча помітно схудла і покращала. Вона також розповіла подробиці того, як починалася її кар'єра на ТБ, і зазначила, що дуже вдячна за цю школу життя.

&quot;Стала тільки красивіше&quot;: Маша Єфросиніна вразила архівним фото 20-річної давності

Фото: Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов (instagram.com/mashaefrosinina)

"#Підйом. Через кілька днів закінчиться 2019 рік. І я зрозуміла, що можу не встигнути позначити одну з історичних дат у моїй телевізійній кар'єрі! Адже в цьому році тому самому "Підйому", який ви згадуєте мені досі, виповнилося ДВАДЦЯТЬ РОКІВ!!! Влітку 1999 року нас з @gorbunovyuriy запросили на проби для ранкового шоу на нікому не відомому, який тільки почав мовлення каналі з дивною назвою "Новий" і попросили щось розповісти в камеру! І рівно в той момент на всьому каналі вимкнулося світло! Юра сказав: "Це знак! Валимо звідси! Це ж треба бути ідіотами, щоб прокидатися в 4:30 ранку!" Але нас не відпустили, і записали проби в технічній кімнаті, підключивши до акумуляторів камери. П'ять років мого життя в прямому ефірі! Найкраща з існуючих телевізійна школа! Абсолютне дорослішання, складне випробування славою і любов до телебачення в днк! Спасибі всім, хто досі пам'ятає! Однак благаю, якщо ви дядько з бородою і двома дітьми, і вам дуже хочеться підійти до мене на вулиці і сказати: "Я ріс на ваших передачах!"— краще стримайтеся. Перевершити вас може тільки фраза: "Маша, моя бабуся — ваша фанатка!" - поділилася Єфросиніна.

Користувачі мережі зазначили, що з роками ведуча стала лише красивіше і залишили багато емоційних коментарів.

  • За останні 20 років ви стали красивіше!
  • Чому Горбунов постарів, а Ви помолодшали?
  • Я вас таку пишну не пам'ятаю
  • Неймовірна парочка))))
  • Нереальний дует!
  • А я кожен день, коли збиралася до школи, дивилася передачу
  • Обожнюю Вас, Маша ! Нехай всі Ваші мрії збуваються!!!
  • Афигеть які молоді та класні )))
  • Яка колосальна робота над собою! Важко уявити! Щоб через 20 років виглядати в десятки разів краще!
  • Я пам'ятаю передачі з похмілля
  • Маріє ! А я і зростала на Вашому шоу! І від тоді Ви мій ідеал краси!!
  • Машенька! Ви зовсім не змінилися Навпаки, стали красивіше!!! Дивно і чудово!
  • По-моєму ви помолодшали. Дивно, але факт!

&quot;Стала тільки красивіше&quot;: Маша Єфросиніна вразила архівним фото 20-річної давності

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачарувала сімейними буднями з рідними людьми.

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