Стала відома дата прем'єри "Одруження наосліп" з новими ведучими

Реаліті-шоу про побудову стосунків буде виходити на екрани по вівторках. Учасники проекту зможуть зрозуміти, з якою людиною насправді хочуть відносин. У новому сезоні в ньому візьмуть участь успішні чоловіки і жінки, які подолали перешкоди на шляху до блискучої кар'єри, захистили докторські дисертації, але не знайшли головного - свою половинку. Герої програми зайняті роботою, самореалізацією, і в гонитві за матеріальними благами ще не побудували міцні стосунки. Серед них власник чотирьох стоматологічних клінік, IT-фахівець, доцент, блогер і інші учасники. Допомагати їм будуть експерти Ірина Кириченко, яка вже понад 12 років займається сімейним консультуванням пар і виводить клієнтів з депресії, і успішний телеведучий, лайф-коуч Даніель Салем, який сам побудував успішний бізнес і міцну сім'ю.

Даніель Салем і Ірина Кириченко (фото: 1+1)

«Познайомившись з учасниками з усіх 14 пар, я розумію, що у нас в країні слабо розвинена культура спілкування і побудови стосунків. Найчастіше багато людей не готові до стосунків. Вони сподіваються на те, що інша людина зробить їх щасливими, вирішить проблеми, а потім настає глобальне розчарування і розуміння, що це була ілюзія, тому що стосунки - це робота. У людей не виникає думка, що потрібно попрацювати над собою, що проблема в самому собі, а не в партнері, і потрібно входити у стосунки з бажанням віддавати, а не тільки отримувати. Зрілі відносини - це коли двоє людей розуміють, що відповідальність лежить на обох. Цей проект несе хорошу освітню місію, показує, що не варто переносити попередній досвід відносин на нові, і дає можливість зрозуміти, що можливо проблема не в іншій людині, а в самому собі», - говорить психолог проекту Ірина Кириченко.

Ірина Кириченко

Ведучий і лайф-коуч Даніель Салем, який виступає для героїв мотиватором і суворим критиком, акцентує увагу на тому, що люди часто брешуть навіть самим собі і не знають, чого насправді хочуть, а усвідомлюють це, лише отримавши і розчарувавшись: «За статистикою в Україні є приблизно 30% чоловіків і жінок, яким складно будувати стосунки. На «Одруження наосліп» приходять учасники з реальними проблемами, які хочуть побудувати міцні гармонійні відносини, але не знають, як. Ми допомагаємо їм зрозуміти себе, розпрощатися з примарами минулого і підказуємо, як працювати над створенням гармонійних стосунків».

Нагадаємо, що основні умови проекту залишаються незмінними: експерти підбирають учасникам другу половинку на основі психологічної і емоційно-сексуальної сумісності, а знайомиться пара вже на власному весіллі. Протягом тижня молодята пізнають один одного, мешкаючи під спільним дахом і за загальним родинним бюджетом. Через 7 днів учасники «Одруження наосліп» приймають остаточне рішення - назавжди зняти обручки або продовжити стосунки за межами проекту.

«Одруження наосліп» виходить в ефірі телеканалу вже 5 років поспіль і є власною розробкою телеканалу. У 2012 році проект став переможцем пітчингу ідей, організатором якого була група «1+1 медіа», а у 2013, по C21/ FRAPA Format Award в Каннах, формат увійшов в ТОП-5 кращих форматів року.