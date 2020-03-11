Стала відома дата прем'єри нового тревел-шоу "Великі випуски з Антоном Птушкіним" на "1+1"

Вже 22 березня о 10:45 на каналі «1+1» відбудеться прем'єра нового тревел-шоу «Великі випуски з Антоном Птушкіним», в якому харизматичний ведучий Антон Птушкін самостійно подорожує по різних країнах і континентах. Проект виходитиме в ефірі телеканалу щотижня.

Антон Птушкін вже отримав популярність в YouTube, знімаючи захопливі тревел-відео для власного каналу. Особливість його блогів полягає у тому, що тревел-документаліст подорожує до кожної країни наодинці і сам займається не тільки зйомкою, але і сценарієм, монтажем, графікою та розробкою ідеї кожного випуску.

На «1+1» у «Великих випусках з Антоном Птушкіним» покажуть 7 епізодів, кожен із яких присвячений одній країні або місту. Це будуть Австралія, Нова Зеландія, Канада, Японія, Ісландія, Дубай та Фарерські острови.

Вже у першій програмі, яка вийде в ефір 22 березня, Антон Птушкін відкриє для глядачів найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів - Дубай. У великому випуску мандрівник проведе екскурсію по заможному життю одного із найбагатших міст у світі, яке вражає своєю футуристичною архітектурою, грандіозними хмарочосами та відвертою розкішшю.

«Це буде великий випуск про Дубай, місцеву розкіш, приватні острови і вілли, а також про те, як цьому місту вдалось досягти такого рівня успіху», - ділився враженнями від подорожі ведучий.

Зокрема, в епізоді Антон покаже найдорожчі дубайські автомобілі та готелі, нічне життя міста та шоу фонтанів, підводну кімнату на плавучій віллі, терасу з найкращим оглядовим майданчиком, озера в пустелі та неймовірної краси захід сонця над барханами.

Крім того, Антон Птушкін відвідає всі найпопулярніші туристичні місця Дубай та дасть власні поради, чому сюди варто їхати та що слід обов’язково відвідати.