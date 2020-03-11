ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стала відома дата прем'єри нового тревел-шоу "Великі випуски з Антоном Птушкіним" на "1+1"

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.03.2020 - 12:58
Стала відома дата прем'єри нового тревел-шоу "Великі випуски з Антоном Птушкіним" на "1+1"
Антон Птушкін (фото: прес-служба)

Дивіться пригоди Антона Птушкіна у найгарніших містах та континентах планети щонеділі о 10:45 на каналі «1+1»

Вже 22 березня о 10:45 на каналі «1+1» відбудеться прем'єра нового тревел-шоу «Великі випуски з Антоном Птушкіним», в якому харизматичний ведучий Антон Птушкін самостійно подорожує по різних країнах і континентах. Проект виходитиме в ефірі телеканалу щотижня.

Антон Птушкін вже отримав популярність в YouTube, знімаючи захопливі тревел-відео для власного каналу. Особливість його блогів полягає у тому, що тревел-документаліст подорожує до кожної країни наодинці і сам займається не тільки зйомкою, але і сценарієм, монтажем, графікою та розробкою ідеї кожного випуску.

На «1+1» у «Великих випусках з Антоном Птушкіним» покажуть 7 епізодів, кожен із яких присвячений одній країні або місту. Це будуть Австралія, Нова Зеландія, Канада, Японія, Ісландія, Дубай та Фарерські острови.

Вже у першій програмі, яка вийде в ефір 22 березня, Антон Птушкін відкриє для глядачів найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів - Дубай. У великому випуску мандрівник проведе екскурсію по заможному життю одного із найбагатших міст у світі, яке вражає своєю футуристичною архітектурою, грандіозними хмарочосами та відвертою розкішшю.

«Це буде великий випуск про Дубай, місцеву розкіш, приватні острови і вілли, а також про те, як цьому місту вдалось досягти такого рівня успіху», - ділився враженнями від подорожі ведучий.

Стала відома дата прем'єри нового тревел-шоу &quot;Великі випуски з Антоном Птушкіним&quot; на &quot;1+1&quot;

Зокрема, в епізоді Антон покаже найдорожчі дубайські автомобілі та готелі, нічне життя міста та шоу фонтанів, підводну кімнату на плавучій віллі, терасу з найкращим оглядовим майданчиком, озера в пустелі та неймовірної краси захід сонця над барханами.

Крім того, Антон Птушкін відвідає всі найпопулярніші туристичні місця Дубай та дасть власні поради, чому сюди варто їхати та що слід обов’язково відвідати.

Зірка серіалу «Папік» Дар’я Петрожицька: Даніель Салем – моя споріднена душа Вокальні бої на шоу Голос країни-10: перформанс тренерів і несподівані дуети
Новини України 1+1путешествияОрел и Решка
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся