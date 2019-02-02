Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою

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Известная украинская певица Ани Лорак недавно официально развелась с ресторатором и бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Спустя сутки артистка поделилась счастливым снимком на фоне заснеженного леса. Примечательно то, что у певицы на безымянном пальце правой руки красуется золотое кольцо. Артистка пока никак не комментирует снимок. Фотография опубликована в социальной сети Instagram.

Артистка написала к снимку лаконичную подпись: "Настроение дня".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anilorak

Ани Лорак с кольцом на безымянном пальце (фото: instagram.com/anilorak)

В комментариях не обошлось без сочувствия артистке, которая на днях пережила развод. Пользователи желают обрести певице семейное счастье, а некоторые предположили, что она уже его нашла.

"Красавица, ты умничка, что развелась! Лучше быть одной и себя уважать! А на твои прелести быстро найдется новый мужчина, я уверена! Искренне желаю взаимности с новым человеком!", "На правой руке колечко?)", "Наконец-то развелась", "Создаешь иллюзию счастливой женщины. А на душе кошки скребут", - выразили свое мнение фанаты.

Многие другие начали буквально засыпать артистку комплиментами.

"Красота во всем!", "Вы великолепны", "С новой жизнью! Счастья вам!!! Вы потрясающая!!!", "Отличное фото!", "Просто сказочная, так много всего красивого...", - пишут поклонники артистки.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/anilorak

Напомним, что ранее известный продюсер высказался о разводе Ани Лорак.

До этого мы писали, что брат Ани Лорак рассказал подробности ее развода.

Видео: РБК-Украина