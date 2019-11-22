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"Відразу погодилися": Влад Яма зробив несподіване зізнання про народження сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.11.2019 - 15:56
"Відразу погодилися": Влад Яма зробив несподіване зізнання про народження сина
Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф розповів, як з'явився на світ малюк Леон

Влад Яма довго приховував появу на світ сина Леона і досі так і не показав обличчя хлопчика – хореограф і суддя Танців з зірками 2019 побоюється заздрісних поглядів. Він жартома заявляє, що має намір приховувати хлопчика років до 17-ти. А ось фото з коханою дружиною Ліліаною публікує нехай не часто, зате вони виходять особливо романтичними, так і історія їх знайомства заворожує – хореограф закохався в красуню-брюнетку з першого погляду і навіть збирав інформацію про неї перед тим, як зважитися на побачення! Під час участі у новому випуску шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі" Влад розкрив таємницю народження сина.

Виявилося, що хореограф не побачив, як малюк з'явився на світ, хоч і був присутній на пологах, але вийшов в самий відповідальний момент. Таке рішення пара прийняла спільно – Влад боявся "вимикнеться" на очах у дружини.

"Ми відразу погодилися, що це буде погано, я вырублюсь. Тому був до останнього, і лише за 15 хвилин вийшов. Все чув, але не бачив..." - згадує він.

&quot;Відразу погодилися&quot;: Влад Яма зробив несподіване зізнання про народження сина

Фото: Влад Яма з сином Леоном (instagram.com/vladyama_official)

До речі, незвичайне ім'я для хлопчика, Леон, вибирав старший брат Влада. Колись саме він запропонував, як назвати майбутню зірку, тому важливу і почесну місію хореограф і його дружина вирішили делегувати Дмитру. До речі, брат Влада працює адвокатом і далекий від танців.

&quot;Відразу погодилися&quot;: Влад Яма зробив несподіване зізнання про народження сина

Фото: Влад Яма з дружиною (instagram.com/vladyama_official)

За характером Леон дуже схожий на дідуся – батька судді Танців з зірками 2019. Він енергійна і дуже активна дитина.

Нагадаємо, що Влад Яма поділився власним рецептом гармонії у стосунках. Він перерахував головні складові щасливого шлюбу.

Одна мить: Влад Яма віддався ностальгії з Наталією Могилевською "Комусь не сподобалося": Влад Яма розповів, як поплатився за різке суддівство
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