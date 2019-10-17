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"Я зробила неможливе!" Настя Каменських заінтригувала радісною звісткою

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.10.2019 - 11:56
"Я зробила неможливе!" Настя Каменських заінтригувала радісною звісткою
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала щасливий осінній фотосет

Настя Каменських неодноразово зізнавалася, що її заповітна мрія – стати володаркою престижної музичної нагороди "Греммі". Співачка впевнено йде до своєї мети і невпинно творчо розвивається, а допомагає їй у цьому коханий чоловік, продюсер Потап. З настанням осені пара багато часу проводить на свіжому повітрі – закохані не тільки насолоджуються буйством фарб навколо, але і допомагають природі. У сторіз instagram співачка опублікувала чергову порцію свіжих позитивних фото на фоні мальовничих пейзажів і показала, як радіє останнім теплим днинкам.

Зірка позує в чорних лосинах і затишному світшоті яскраво-помаранчевого кольору і білосніжних масивних кросівках. Вона веселитися на камеру і радіє бабиному літу на дворі наче дитина.

Також Настя не втрималася і заінригувала радісною новиною, повідомивши про важливе для себе досягненні, правда, деталями вирішила не ділитися.

&quot;Я зробила неможливе!&quot; Настя Каменських заінтригувала радісною звісткою

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Сьогодні для мене такий важливий день! Я зробила для себе щось неможливе. Ви скоро все дізнаєтесь. У мене таке відчуття, ніби ти видерся на гору і вивісив там червоний або білий прапор", - емоційно висловилася співачка на камеру.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Щаслива артистка не упустила можливості похвалилася новими затишними спортивними костюмами для себе і коханого чоловіка Потапа від своєї кращої подруги, дизайнера Ганни Андрійчук-Завгородньої – дружини учасника гурту "Время и Стекло" та MOZGI.

Нагадаємо, що Настя Каменських показала, як насолоджується прогулянкою по осінньому місту і ловить теплі сонячні промені.

Нагадаємо, що щаслива Настя Каменських продемонструвала, як радіє останнім яскравим осіннім дням, гуляючи в стильному аутфіті.

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Новини України Настя Каменських
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