Спортивна красуня: Настя Каменських показала підтягнуті форми під час пробіжки на Корсиці

Потап і Настя Каменських продовжують відпочивати в своєму медовому місяці. При цьому відпочивати – більш ніж активно! Зіркова пара музикантів навіть під час відпустки не планують припиняти тренування. Так, на своїй instagram-сторінці Каменських те й діло публікує фото і відео ранкових і вечірніх зарядок. Однак, судячи з усього, найбілш "хардкорним" було недавнє вечірнє тренування на острові Корсика.

Як зазвичай, у себе в розділі сторіз Настя опублікувала кілька фото і одне відео, на якому співачка знімає підйом вгору по скелі! При цьому видно, що це дійсно крутий підйом, Настя важко дихає. Відзначимо, що зараз Потап і Каменських відпочивають на французькому острові Корсика. Хоча стартувала їх поїздка з італійського острова Сардинія! На Корсиці пара вивчає різні міста. І одна з недавніх зупинок – в місті Боніфачо зі скелястою і гористою місцевістю. Схоже, пара вирішила не упускати такої можливості і випробувати свої сили тут.

Спортивні Потап і Настя Каменських фото:instagram.com/kamenskux)

Також Каменських показала фото себе і Потапа. Співачка позує у зручному спортивному костюмі. Комплекс складається з велосипедок і топа зі шлейками "на хрест". На ніжках – бігові чорні кросівки.

Також бачимо фото Потапа з пляшкою води в руках. Видно, що співак пройшов непростий шлях, але він задоволений собою.

Далі спортивні Потап і Настя роблять селфі з вершини гори на тлі красивої бухти з яхтами. При цьому Потап забавно показує язика в камеру, немов вихваляючись новим спортивним досягненням.

Спортивні Потап і Настя Каменських фото:instagram.com/kamenskux)

А ще трохи пізніше Настя опублікувала фото, позуючи в черговому новому купальнику. На цей раз - білосніжного кольору. Свій пляжний образ вона доповнила довгою накидкою білого кольору, яка додатково прикрашена жовтими плямами у вигляді анімалістичного принта.

Настя Каменських в купальнику (фото:instagram.com/kamenskux)

Також нагадаємо, раніше Настя Каменських зачарувала красою в строкатій міні-сукні. На яскравих знімках співачка позує у променях призахідного сонця. На Насті – коротке плаття з запахом. На білому тлі бачимо строкатий принт з червоних квітів. Образ Насті довершує вже знайомий плетений рюкзак. На руках – масивні браслети.

А до цього романтичні Потап і Каменських влаштували променад по вуличках Сардинії. І знову Настя підібрала новий ефектний наряд. Співачка позувала перед камерою в літньому повітряному платті небесного відтінку.