Суцільний позитив: Лілія Ребрик босоніж станцювала "місячну ходу"

Ведуча регулярно ділитися своїм настроєм з глядачами за допомогою танців

Телеведущей Лилии Ребрик некогда скучать на работе, она ведет утренние прямые эфиры на одном из украинских каналов, а в рекламных паузах успевает продемонстрировать растяжку, показывать гимнастические трюки и танцевать, о чем не забывает рассказывать своим подписчикам в Instagram. В этот раз Лилия решила удивить своих поклонников лунной походкой, которую исполнила босиком с соведущим Григорием Германом.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ловите порцию позитива. Во время прямого эфира может быть все что угодно. Лунная походка сегодня заставила меня часть эфира отработать босой. И, скажу Вам, это особый кайф! Может, так и работать? ...)))))))) Хочется уже тепла, босых ног и мороженого !!! А вам бы чего сейчас хотелось больше всего?" - рассказала о своих мечтах Лилия.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Не секрет, что медийым персонам часто приходиться работать в туфлях на высоких каблуках, от которых устают ноги, так что сняв неудобную обувь, Лилия опять пустилась в пляс. А на одном из кадров, которые телеведущая разместила в stories Instagram фотограф запечатлел ее в таком высоком прыжке, что кажется, что Лилия зависла под потолком.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики поблагодарили Ребрик за позитив, который она дарит и пожелали ей хорошего дня.

"Ви чудові та веселі!!! Всього найкращого вам" - kachur_sofiia

"Лиля, какая же вы умница, красавица, сплошной позитив" - tatyana_teya

"Працюйте босоніж, бо стільки часу в туфлях) А мені найбільше хочеться знову піти в театр на виставу з Вашою участю або побачити Вас" - katia_zharonina

"Лилия, вы очень-очень красивые" — brega_nadiia





Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Но не только на работе Лилия ищет позитивные моменты, она также иногда показывает свое семейное счастье. По словам телезвезды, самые радостные моменты, когда она может насладиться не таким ранним, как обычно утренним пробуждением(Лилия встает на работу в 4 утра) и провести часок-другой всей семьей в кровати. Не так давно она поделилась таким милым снимком семейной идилии.

А еще Лилия Ребрик с гордостью показала достижения старшей дочки Дианы, которая участвовала в танцевальном конкурсе.

Не стесняется дважды мама Лилия Ребрик продемонстрировать свою стройную фигуру и соблазнительные ножки.