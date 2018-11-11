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"Суцільне самозамилування": Лорак порівняла себе з Фредді Мерк'юрі

Lite » Зірки 11.11.2018 - 11:57
Фото: (Колаж/РБК-Україна)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Фанати вважають, що копіювання образу легендарного співака виглядає дивно

Відома українська співачка Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), яка активно гастролює в Росії, приміряла образ легендарного британського співака Фредді Мерк'юрі. Вона опублікувала знімки з тематичної фотосесії в одному з костюмів артиста. Фанати артистки вважають, що співачка просто хоче урвати шматочок слави геніального музиканта. Про це вони написали в коментарях під публікацією артистки в Instagram.

"Богемська рапсодія" другий тиждень займає лідерські позиції в кінопрокаті! Круто бути частиною такого успішного проекту. І рада читати захоплені відгуки і рецензії про фільм. Данина поваги великому Фредді!" — написала артистка.

&quot;Суцільне самозамилування&quot;: Лорак порівняла себе з Фредді Мерк'юрі

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

 

Фото: (instagram.com/anilorak)

Під знімками багато написали, що вони в захваті від побаченого і поділилися своїми емоціями. Деякі не зрозуміли, яке відношення Лорак має до Мерк'юрі.

"З її участю - всі фільми і кліпи - повний відстій! Хренова з неї актриса! Суцільне самозамилування страшної баби!", "Ну примазатися до фільму це круто... навіщо тільки... у вас і так все в порядку", "Б*яяя якою треба бути лохушкою", " А як ви причетні до цього фільму?)", – пишуть незадоволені коментатори.

&quot;Суцільне самозамилування&quot;: Лорак порівняла себе з Фредді Мерк'юрі

&quot;Суцільне самозамилування&quot;: Лорак порівняла себе з Фредді Мерк'юрі

&quot;Суцільне самозамилування&quot;: Лорак порівняла себе з Фредді Мерк'юрі

&quot;Суцільне самозамилування&quot;: Лорак порівняла себе з Фредді Мерк'юрі

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що на сімейному знімку Лорак була помічена з обручкою.

До цього ми писали: Астролог розповів, що чекає шлюб Ані Лорак.

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Ані Лоракросійські фільмипевецФредди МеркьюриБогемская рапсодия
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