Суцільна романтика: Віка з "НеАнгелів" "засвітила" коханого чоловіка

Учасниця популярного гурту "НеАнгели" Вікторія Смеюха воліє мовчати про особисте життя. Дівчині довелося нелегко після розставання зі своїм нареченим, актором Іваном Стрижаковым в 2016 році, адже причиною розлучення стала зрада. А справа йшла до весілля! З тих пір про своїх молодих людей артистка вирішила не розповідати, мабуть, дотримуючись вислову про те, що "щастя любить тишу". Але під час відпочинку в романтичній Італії Віка не втрималася і прочинила завісу таємниці, давши зрозуміти, що вже не одна. В instagram stories вона опублікувала промовисте фото, на якому її долоня лежить на чоловічій руці.

Судячи з усього, пара їде в машині, яку веде загадковий незнайомець. Також на середньому пальці Вікторії блищить каблучка, втім, її можна було помітити на руці дівчини і раніше. Зірка вирішила нічого не пояснювати шанувальникам, а обмежилася лише лаконічним смайлом у вигляді сердечка.

Фото: Вікторія Смеюха зі своїм коханим (instagram.com/vikanablack)

Варто відзначити, що Віка опублікувала точно такий же знімок у своєму фотоблозі, але потім чомусь видалила його з загального доступу. Втім, від уважних шанувальників цей факт не міг сховатися. Вони стали цікавитися змінами в особистому житті артистки під попереднім фотосетом, зробленим в Мілані. Більш того, під серією кадрів Віка залишила цитату і загадковий хештег "люблю його".

"Як чудово сказав Лев Толстой: "Якщо живеш тільки для себе, то живеш однією частинкою свого істинного "я". Якщо ж живеш для інших, то відчуваєш, як твоє "я" розширюється", - написала співачка.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Шанувальники почали гадати, хто ж обранець артистки, і навіть припустили, що їм може бути темпераментний італієць.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Чарівна", "Дуже красива", "Якщо чоловік - італієць, то це супер!", "Вітаю з заручинами", "Прикольно!" - відзначали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Віка з "НеАнгелів" показала мрійливу прогулянку вздовж узбережжя в Маріуполі.

Раніше Вікторія з гурту "НеАнгели" звабила мережу апетитними форми в бікіні під час відпочинку на острові Балі.