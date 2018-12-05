Список Forbes: оприлюднено рейтинг найбагатших музикантів

Фото: instagram.com/u2

Доходи зірок західних виконавців вже відомі, хто з них виявився найбагатшим, а хто лузером

Журнал Forbes опублікував рейтинг знаменитостей, які опинилися найбагатшими в цьому році. У топ-тридцятку, як зазвичай, увійшли представники лише західного шоу-бізнесу. Хто і на скільки розбагатів можна дізнатися вже зараз.

Ірландська група U2 опинилася на самій верхівці рейтингу Forbes. За рік музиканти U2 заробили $118 млн. Цей успіх став можливим завдяки недавньому турне Joshua Tree, присвяченому до тридцятиліття однойменного альбому.

Фото: instagram.com/u2

U2 не єдиний колектив, представник Британських островів, який увійшов у список. На другому місці розташувалася британська група Coldplay, яка заробила $115 млн, завдяки туру A Head Full Of Dreams. Трійку лідерів замикає ще один британський виконавець Ед Ширан, яка в якості гонорарів отримав $110 млн.

Фото: instagram.com/coldplay

Разом п'ятірку найбільш високооплачуваних увійшли:

1. U2 ($118 млн)

2. Coldplay ($115,5 млн)

3. Ed Sheeran ($110 млн)

4. Bruno Mars ($100 млн)

5. Katy Perry ($83 млн)

Фото: instagram.com/katyperry

Відразу помітно, що у рейтингу немає гендерного балансу: у списку 30 багатіїв шоу-бізнесу лише шість жінок. Очолює співачок - Кеті Перрі, вона на п'ятій позиції з доходом в 83 мільйони доларів. Вона виявилася однією з найбільш працьовитих і успішних співачок року. Прямо в потилицю їй дихає Тейлор Свіфт, вона під № 6, і їй лише трохи не вистачило, щоб обігнати Кеті, в її скарбничці - 80 мільйонів доларів.

Фото: instagram.com/taylorswift

Далі йдуть:

7. Jay-Z ($76.5 млн)

8. Guns N' Roses ($71 млн)

9. Roger Waters ($68 млн)

10. Diddy ($64 млн)

Бьонсе лише на 11 місці з $60 млн, Леді Гага заробила $50 млн і вона на 19 місці, Rolling Stones опинилися на останньому місці $39 млн в кішені.

А в деяких знаменитостей рік виявився провальним. Наприклад, Ріанна, хоч і заробила понад 30 мільйонів доларів, але цього виявилося недостатньо для того, щоб пройти в топ-30 багатіїв в музичній індустрії.

Фото: instagram.com/badgalriri

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Відео: РБК-Україна