Немов спеція: травесті-діва Монро стала ведучою популярної ТБ-програми

Травесті-діва Монро (фото: ТК "Україна")

Нові колеги Монро також поділилися відгуками

Травесті-діва Монро стала співведучою програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна» у будні о 9:30. Монро, яка раніше підвела підсумки 2019 року, разом з Альоною Вінницькою та Тімуром Мірошниченком ділитиметься з глядачами захопливими історіями з життя селебрітіз.

Дебют Монро як нової ведучої каналу «Україна» відбудеться 27 січня о 9:30. Саме у цей день стартує новий сезон «Зіркового шляху», в якому буде ще більше несподіваних розповідей про життя знаменитостей. Відома травесті-діва та блогерка у студії найпопулярнішого проекту про відомих людей додасть зірковим історіям нового несподіваного звучання та відвертості.

«Для мене честь стати ведучою «Зіркового шляху». До речі, перший випуск проекту вийшов 5 років тому, 13 січня, у мій день народження. Я не очікувала, що мені запропонують роль у ранковому ефірі. Впевнена, що з моєю появою «Зірковий шлях» набуде нового смаку. Я наче спеція, яку додають до страви. Наше тріо – такий собі енергетичний ранковий коктейль», - ділиться очікуваннями Монро.

Монро, Тимур Мірошниченко Альона Вінницька (фото: ТК Україна)

Ведучий «Зіркового шляху» Тімур Мірошниченко, переконаний, що відверта і стильна Монро у студії «Зіркового шляху» справить на глядачів яскраве враження.

«Власна життєва позиція, внутрішня сила, експресія, часом екстравагантність, які є у Монро, не залишать нікого байдужим», - зазначив Тімур Мірошниченко.

З минулого вересня гостра на язик травесті-діва веде в «Зірковому шляху» авторську рубрику «В пику від Монро», де «без купюр» обговорює зірок та актуальні події шоу-бізнесу. За півроку в ефірі рубрика стала однією з найрейтинговіших і в новому сезоні продовжить виходити в «Зірковому шляху». Популярність рубрики «В пику від Монро» стала відправною точкою в рішенні творчої команди проекту запросити травесті-діву до основного складу ведучих.

Дарья Дейніченко, креативний продюсер каналу «Україна»: «Зірковий шлях» - це набагато більше, ніж розважальна програма про зірок. Це життєва позиція сучасної, сильної та впевненої в собі людини. А ведучі «Зіркового шляху» - це завжди цікаві особистості з власними життєвими позиціями і унікальним життєвим досвідом. Саме тому з нами Монро! Зірка, яка весь час змушена боротися зі стереотипами, але, попри це, впевнено йде до мети та має свою армію прихильників та шанувальників».

Марта Середа, керівник програми «Зірковий шлях»: «Вже записали кілька випусків із оновленим складом ведучих і бачимо, як програма стає ще кращою, гострішою, яскравішою. Нового звучання й значення набувають діалоги ведучих, адже Монро має свій погляд на події у шоу-бізнесі та причетних до нього зірок. Часто це може призводити до суперечок з Альоною й Тімуром, і саме в такі моменти найбільш повно розкриваються всі ведучі, з’являється ще більше думок, більше оглядів на ту чи іншу подію/зірку/тренд у шоу-бізнесі».

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро в екстравагантному образі прикрасила обкладинку британського глянцю.