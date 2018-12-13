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"Поспішати треба повільно": Шоптенко розповіла, чому відмовляється від танців

Lite » Зірки 13.12.2018 - 22:17
"Поспішати треба повільно": Шоптенко розповіла, чому відмовляється від танців
Фото: Олена Шоптенко (facebook.com/shoptenkoalena)

Хореограф зізналася, що у неї почалися проблеми зі здоров'ям

Відомий український хореограф Олена Шоптенко, яка в червні 2018 року вперше стала мамою, розповіла, що вона змушена відмовитися від танців і спорту. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Шоптенко зізналася, що після народження дитини вона надто швидко повернулася до фізичних навантажень і тепер у неї виявилися невеликі проблеми зі здоров'ям.

"У фізичних навантажень після пологів крім швидкого приходу "у форму" є і зворотна сторона, яка небезпечна не повним сходженням м'язів живота, так званої білої лінії. Тому, якщо занадто швидко починати дружити з фізичними навантаженнями, як, наприклад, це зробила я, можна отримати невелику проблему, яка потребує тривалої реабілітації", - написала український хореограф.

Вона опублікувала фотографію, де зображена в спортивному залі, а в руках у неї палиця. Шоптенко додала, що в найближчі кілька місяців їй заборонені фізичні навантаження і танці, тому найближчим часом вона зможе займатися тільки пілатесом.

"Так що тепер наступні 2 місяці єдиними моїми партнерами будуть "Кадилак" і "Реформер", а єдиним танцем буде пілатес. Поспішати треба повільно, особливо коли мова йде про ваше тіло і здоров'я. Бережіть себе", - зазначила хореограф.

&quot;Поспішати треба повільно&quot;: Шоптенко розповіла, чому відмовляється від танців

Скріншот поста (instagram.com/alena_shoptenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олена Шоптенко відверто розповіла про материнство.

А також розповідали про те, що Олена Шоптенко повідомила про важливі зміни в житті.

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