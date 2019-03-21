"Стигла богиня": Нікітюк у сміливому вбранні "нарвалася" на комплімент від Полякової

Леся Нікітюк давно вже стала народною улюбленицею завдяки своєму іскрометному гумору, харизмі і умінню розташовувати до себе глядачів. Шоувумен з задоволенням ділиться з шанувальниками моментами свого життя і показує не тільки фото - та відеозвіти з відпочинку, але і дозволяє заглянути за лаштунки зйомок програм, в яких вона знімається, і відчути атмосферу, що панує на майданчику. Так, зірка опублікувала в instagram знімок в екстравагантному вбранні, що приміряла для шоу "Хто проти блондинок?"

Тільки повернувшись з Єгипту, Леся раптово потрапила в лікарню, відчувши нездужання. Але довго лежати під крапельницями ведуча не змогла – вона поїхала на зйомки шоу "Хто проти блондинок?" Знаменитість зазначила, що робочий процес триває же третій день, і за цей час вона встигла з'явитися в кадрі в сміливих і вражаючих нарядах.

Так, Леся приміряла трендовий предмет гардеробу – подовжений піджак-сукню асиметричного крою на одне плече. Окремо варто сказати про зірковий макіяж. Увагу шанувальників привернули довгі, "лялькові" вії ведучої.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ідеально рівний тон шкіри, природний макіяж з використанням теплої коліьорової гами дозволили Лесі виглядати свіжою, хоча в сторіз вона жартома зізналася: "Третій знімальний день, а ми вже напівмертві".

Сміливий образ зірки не залишився без уваги шанувальників. Вони захоплювалися зовнішнім виглядом Леді Ле, втім, навіть її колега, "супреблондинка" Оля Полякова не змогла пройти повз розкішної теледіви і залишила для неї лаконічний комплімент: "Гарна!".

"Красива, та до того ж, ще й талановита", "А вії, вії!", "Очі, потонути можна!" "Ти неймовірна!", "Ти неперевешена", "Чарівна!", "Розкішний вигляд!", "Краса, очей не відірвати", "Ну зірка і все!" "Ти стигла богиня", "Мега бомба", - не могли приховати емоцій коментатори.

Також Леся постала перед шанувальниками ще в декількох не менш ефектних образах. Наприклад, червоній сукні-міні в горошок від українського бренду Marianna Senchina, яскраво-жовтому екстравагантному комбінезоні, що підкреслює стрункі вигини, і червоній сукні з глибоким декольте, що дозволяє оцінити довгі ніжки Лесі.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, вона "засвітила" гостей програми – танцюриста Влада Яму та ведучого Олександра Скічко. Схоже, саме їм належить битися з блондинками-інтелектуалками.

Нагадаємо, що під час відпочинку в Єгипті Леся Нікітюк відвідала піраміди і встигла сфотографувати "поцілунок зі Сфінксом".