Дякую за чудовий вечір: Наталя Могилевська похвалилася розкішним букетом із 101 троянди

Шанувальники в один голос відзначили - Могилевська заслуговує на такі подарунки

Наталья Могилевская продолжает путешествовать по городам Украины со своим долгожданным сольным концертом и, конечно же, делиться с поклонниками самыми знаковыми моментами своей творческой командировки. К примеру, не так давно состоялся ее концерт в Одессе, после которого певица отметила, что и она, и ее команда очень устали. Поэтому взяли себе один день для релакса. При этом в день отдыха Могилевская показала свой любимый и очень изысканный завтрак по-одесски.

После Одессы Наталья Могилевская отправилась к поклонникам в Николаев (концерт здесь состоялся 11 марта). Именно в Николаеве украинскую исполнительницу ждал приятный цветочный сюрприз — шикарный букет из белых роз. При этом певица даже отметила — из 101 розы.

Интересно, что по словам Могилевской, это "традиционные розы" в Николаеве. Огромный букет ей подарили сотрудники детского центра "Империя".

"Люблю вас", — трогательно написала Могилевская.

Наталья Могилевская с роскошным букетом роз в Николаеве (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники певицы, особенно те, которые посетили ее концерт, буквально в один голос отметили, что она заслуживает такие роскошные подарки. Многие написали, что концерт был просто "восхитительный" и "незабываемый".

"Спасибо за прекрасный вечер. Концерт был восхитительный"

"Это незабываемый вечер! Так не хотелось вас отпускать! Эмоции бурлят внутри. Очень круто!"

"Сегодня был шикарный концерт, спасибо вам огромное, вы чудо! Любим вас! Николаев"

"Вот это букет!"

"Шикарный букет для шикарной женщины! Вы очень сильная женщина, восхищаюсь вам"

"Цей букет троянд тобі дуже личить, побільше таких"

"Вы должно быть счастливы, такой огромный букет РОЗ!"

"Вау, шикарный букет. Наталья, вы самая талантливая, трудолюбивая, красивая, милая, нежная и вы меня вдохновляет. Запорожье в ожидании"

"Бесподобная, сногсшибательная женщина!!! Люблю просто на вас смотреть! Жду в Бердичеве на концерт!"

"Так Люблю Ваши концерты, Наталья! Ждем в Днепре"

"Спасибо Вам большое! Вы живете свои делом!!! так искренне и так по-настоящему"

Напомним, ранее Наталья Могилевская восхитила появлением в "голом" платье.

Также до этого Могилевская заинтриговала нежным кадром с мужчиной.