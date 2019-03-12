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Дякую за чудовий вечір: Наталя Могилевська похвалилася розкішним букетом із 101 троянди


Шанувальники в один голос відзначили - Могилевська заслуговує на такі подарунки

Наталья Могилевская продолжает путешествовать по городам Украины со своим долгожданным сольным концертом и, конечно же, делиться с поклонниками самыми знаковыми моментами своей творческой командировки. К примеру, не так давно состоялся ее концерт в Одессе, после которого певица отметила, что и она, и ее команда очень устали. Поэтому взяли себе один день для релакса. При этом в день отдыха Могилевская показала свой любимый и очень изысканный завтрак по-одесски.

После Одессы Наталья Могилевская отправилась к поклонникам в Николаев (концерт здесь состоялся 11 марта). Именно в Николаеве украинскую исполнительницу ждал приятный цветочный сюрприз — шикарный букет из белых роз. При этом певица даже отметила — из 101 розы.

Интересно, что по словам Могилевской, это "традиционные розы" в Николаеве. Огромный букет ей подарили сотрудники детского центра "Империя".

"Люблю вас", — трогательно написала Могилевская.

Наталья Могилевская с роскошным букетом роз в Николаеве (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники певицы, особенно те, которые посетили ее концерт, буквально в один голос отметили, что она заслуживает такие роскошные подарки. Многие написали, что концерт был просто "восхитительный" и "незабываемый".

  • "Спасибо за прекрасный вечер. Концерт был восхитительный"
  • "Это незабываемый вечер! Так не хотелось вас отпускать! Эмоции бурлят внутри. Очень круто!"
  • "Сегодня был шикарный концерт, спасибо вам огромное, вы чудо! Любим вас! Николаев"
  • "Вот это букет!"
  • "Шикарный букет для шикарной женщины! Вы очень сильная женщина, восхищаюсь вам"
  • "Цей букет троянд тобі дуже личить, побільше таких"
  • "Вы должно быть счастливы, такой огромный букет РОЗ!"
  • "Вау, шикарный букет. Наталья, вы самая талантливая, трудолюбивая, красивая, милая, нежная и вы меня вдохновляет. Запорожье в ожидании"
  • "Бесподобная, сногсшибательная женщина!!! Люблю просто на вас смотреть! Жду в Бердичеве на концерт!"
  • "Так Люблю Ваши концерты, Наталья! Ждем в Днепре"
  • "Спасибо Вам большое! Вы живете свои делом!!! так искренне и так по-настоящему"

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