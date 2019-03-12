Дякую за чудовий вечір: Наталя Могилевська похвалилася розкішним букетом із 101 троянди

Шанувальники в один голос відзначили - Могилевська заслуговує на такі подарунки
Наталья Могилевская продолжает путешествовать по городам Украины со своим долгожданным сольным концертом и, конечно же, делиться с поклонниками самыми знаковыми моментами своей творческой командировки. К примеру, не так давно состоялся ее концерт в Одессе, после которого певица отметила, что и она, и ее команда очень устали. Поэтому взяли себе один день для релакса. При этом в день отдыха Могилевская показала свой любимый и очень изысканный завтрак по-одесски.
После Одессы Наталья Могилевская отправилась к поклонникам в Николаев (концерт здесь состоялся 11 марта). Именно в Николаеве украинскую исполнительницу ждал приятный цветочный сюрприз — шикарный букет из белых роз. При этом певица даже отметила — из 101 розы.
Интересно, что по словам Могилевской, это "традиционные розы" в Николаеве. Огромный букет ей подарили сотрудники детского центра "Империя".
"Люблю вас", — трогательно написала Могилевская.
Наталья Могилевская с роскошным букетом роз в Николаеве (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники певицы, особенно те, которые посетили ее концерт, буквально в один голос отметили, что она заслуживает такие роскошные подарки. Многие написали, что концерт был просто "восхитительный" и "незабываемый".
Напомним, ранее Наталья Могилевская восхитила появлением в "голом" платье.
Также до этого Могилевская заинтриговала нежным кадром с мужчиной.