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Дякую за чудовий вечір: Наталя Могилевська похвалилася розкішним букетом із 101 троянди

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 11:57
Дякую за чудовий вечір: Наталя Могилевська похвалилася розкішним букетом із 101 троянди
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники в один голос відзначили - Могилевська заслуговує на такі подарунки

Наталя Могилевська продовжує подорожувати містами України зі своїм довгоочікуваним сольним концертом і, звичайно ж, ділитися з шанувальниками найбільш знаковими моментами свого творчого відрядження. Приміром, не так давно відбувся її концерт в Одесі, після якого співачка зазначила, що і вона, і її команда дуже втомилися. Тому взяли собі один день для релаксу. При цьому в день відпочинку Могилевська показала свій улюблений і дуже вишуканий сніданок по-одеськи.

Після Одеси Наталія Могилевська вирушила до шанувальників в Миколаїв (концерт тут відбувся 11 березня). Саме у Миколаєві українську виконавицю чекав приємний квітковий сюрприз — шикарний букет з білих троянд. При цьому співачка відзначила навіть — зі 101 троянди.

Цікаво, що за словами Могилевської, це "традиційні троянди" в Миколаєві. Величезний букет їй подарували співробітники дитячого центру "Імперія".

"Люблю вас", — зворушливо написала Могилевська.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська з розкішним букетом троянд в Миколаєві (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники співачки, особливо ті, які відвідали її концерт, буквально в один голос зазначили, що вона заслуговує такі розкішні подарунки. Багато написали, що концерт був просто "чудовий" і "незабутній".

  • "Спасибі за прекрасний вечір. Концерт був чудовий"
  • "Це незабутній вечір! Так не хотілося вас відпускати! Емоції вирують всередині. Дуже круто!"
  • "Сьогодні був шикарний концерт, спасибі вам величезне, ви чудо! Любимо вас! Миколаїв"
  • "Ось це букет!"
  • "Шикарний букет для шикарної жінки! Ви дуже сильна жінка, захоплююся вам"
  • "Цей букет троянд тобі дуже личить, побільше таких"
  • "Ви повинні бути щасливі, такий величезний букет ТРОЯНД!"
  • "Вау, шикарний букет. Наталя, ви сама талановита, працьовита, гарна, мила, ніжна і ви мене надихає. Запоріжжя в очікуванні"
  • "Незрівнянна, неймовірна жінка!!! Люблю просто на вас дивитися! Чекаю в Бердичеві на концерт!"
  • "Так Люблю Ваші концерти, Наталія! Чекаємо на Дніпрі"
  • "Спасибі Вам велике! Ви живете свої справою!!! так щиро і так по-справжньому"

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська захопила появою в "голій" сукні.

Також до цього Могилевська заінтригувала ніжним кадром з чоловіком.

"Замовкни і тренуйся": Могилевська показала рідкісні кадри підготовки до сольного концерту Просто лялечка: 43-річна Наталя Могилевська в червоних штанях підкорила стрункою фігурою
Новини України Наталя Могилевська
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