Дякую за чудовий вечір: Наталя Могилевська похвалилася розкішним букетом із 101 троянди

Шанувальники в один голос відзначили - Могилевська заслуговує на такі подарунки
Наталя Могилевська продовжує подорожувати містами України зі своїм довгоочікуваним сольним концертом і, звичайно ж, ділитися з шанувальниками найбільш знаковими моментами свого творчого відрядження. Приміром, не так давно відбувся її концерт в Одесі, після якого співачка зазначила, що і вона, і її команда дуже втомилися. Тому взяли собі один день для релаксу. При цьому в день відпочинку Могилевська показала свій улюблений і дуже вишуканий сніданок по-одеськи.
Після Одеси Наталія Могилевська вирушила до шанувальників в Миколаїв (концерт тут відбувся 11 березня). Саме у Миколаєві українську виконавицю чекав приємний квітковий сюрприз — шикарний букет з білих троянд. При цьому співачка відзначила навіть — зі 101 троянди.
Цікаво, що за словами Могилевської, це "традиційні троянди" в Миколаєві. Величезний букет їй подарували співробітники дитячого центру "Імперія".
"Люблю вас", — зворушливо написала Могилевська.
Наталя Могилевська з розкішним букетом троянд в Миколаєві (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники співачки, особливо ті, які відвідали її концерт, буквально в один голос зазначили, що вона заслуговує такі розкішні подарунки. Багато написали, що концерт був просто "чудовий" і "незабутній".
Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська захопила появою в "голій" сукні.
Також до цього Могилевська заінтригувала ніжним кадром з чоловіком.