Дякую за чудовий вечір: Наталя Могилевська похвалилася розкішним букетом із 101 троянди

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники в один голос відзначили - Могилевська заслуговує на такі подарунки

Наталя Могилевська продовжує подорожувати містами України зі своїм довгоочікуваним сольним концертом і, звичайно ж, ділитися з шанувальниками найбільш знаковими моментами свого творчого відрядження. Приміром, не так давно відбувся її концерт в Одесі, після якого співачка зазначила, що і вона, і її команда дуже втомилися. Тому взяли собі один день для релаксу. При цьому в день відпочинку Могилевська показала свій улюблений і дуже вишуканий сніданок по-одеськи.

Після Одеси Наталія Могилевська вирушила до шанувальників в Миколаїв (концерт тут відбувся 11 березня). Саме у Миколаєві українську виконавицю чекав приємний квітковий сюрприз — шикарний букет з білих троянд. При цьому співачка відзначила навіть — зі 101 троянди.

Цікаво, що за словами Могилевської, це "традиційні троянди" в Миколаєві. Величезний букет їй подарували співробітники дитячого центру "Імперія".

"Люблю вас", — зворушливо написала Могилевська.

Наталя Могилевська з розкішним букетом троянд в Миколаєві (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники співачки, особливо ті, які відвідали її концерт, буквально в один голос зазначили, що вона заслуговує такі розкішні подарунки. Багато написали, що концерт був просто "чудовий" і "незабутній".

"Спасибі за прекрасний вечір. Концерт був чудовий"

"Це незабутній вечір! Так не хотілося вас відпускати! Емоції вирують всередині. Дуже круто!"

"Сьогодні був шикарний концерт, спасибі вам величезне, ви чудо! Любимо вас! Миколаїв"

"Ось це букет!"

"Шикарний букет для шикарної жінки! Ви дуже сильна жінка, захоплююся вам"

"Цей букет троянд тобі дуже личить, побільше таких"

"Ви повинні бути щасливі, такий величезний букет ТРОЯНД!"

"Вау, шикарний букет. Наталя, ви сама талановита, працьовита, гарна, мила, ніжна і ви мене надихає. Запоріжжя в очікуванні"

"Незрівнянна, неймовірна жінка!!! Люблю просто на вас дивитися! Чекаю в Бердичеві на концерт!"

"Так Люблю Ваші концерти, Наталія! Чекаємо на Дніпрі"

"Спасибі Вам велике! Ви живете свої справою!!! так щиро і так по-справжньому"

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська захопила появою в "голій" сукні.

Також до цього Могилевська заінтригувала ніжним кадром з чоловіком.