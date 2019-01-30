"Спасибі, Потапчик": Настя Каменських нарешті поділилася радісною новиною з прихильниками

Українська співачка подякувала продюсеру за найщасливіший день у її житті

Настя Каменских, которая недавно заинтриговала поклонников кадром в Instagram, на котором в полумраке ресторана многозначительно поблескивало колечко на безымянном пальце певицы, открыто поделилась со своими поклонниками радостной новостью.

В stories Настя Каменских (которая выступает под псевдонимом NK) опубликовала несколько коротких видео, на которых поблагодарила Потапа и свою команду за самый невероятный и прекрасный день в ее жизни.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Сегодня у меня невероятный день, такой праздник! Песня Peligroso находится в чарте Billboard 4 недели, целый месяц. Ни один украинский артист еще этого не достигал", - поделилась Каменских своим успехом.

Скриншот: stories (instagram.com/kamenskux)

"Я хочу сказать спасибо всей своей команде NK-team и, конечно же, Алексею Потапенко! Потапчик!" - Настя эмоционально поблагодарила всех, кто трудился над песней вместе с ней.

Стоит сказать, что поклонники Потапа и Насти давно подозревают их в романе и постоянно интересуются, почему артисты так много времени проводят в компании друг друга, а также просят прокомментировать свои отношения и не держать их в неведении.

К слову, подписчики Насти Каменских и Алексея Потапенко заподозрили, что артисты также вместе ездили в отпуск, ведь особо внимательные поклонники заметили, что на курортных кадрах они позируют у одного и того же бассейна.

Факты о Насте Каменских (видео: РБК-Украина)