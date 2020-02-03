Спасибі, що ти є: Осадча та Горбунов зворушливо привітали один одного з річницею

Зіркова пара відзначає 3 роки з дня свого весілля
Катя Осадча та Юрій Горбунов - відмінний приклад міцної зіркової сім'ї, яка разом і вдома, і на роботі - їх часто запрошують разом вести проекти і заходи. Подружжя із задоволенням подорожують - так, у січні вони встигли відмінно відпочити на Сейшелах, і виховують синочка Івана. А 3 лютого у них важлива дата - адже саме в цей день три роки тому вони офіційно стали чоловіком і дружиною!
Нагадаємо, що тоді вони довго приховували свої відносини і вагітність Катерини - син народився через пару тижнів після зізнання. Зате зараз вони часто балують шанувальників спільними знімками один з одним і з малюком. На честь третьої річниці весілля Катя і Юра залишили один одному зворушливі поздоровлення в Instagram.
Осадча опублікувала ніжне фото зі зйомок Голосу країни, на якому вона ніжно обіймає чоловіка.
"Три роки тому ми сказали одне одному - так :) три роки ти мій чоловік @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті. все решта скажу особисто", - написала теледіва.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Горбунов теж не забув привітати кохану жінку - шоумен виклав яскравий відпускний знімок з дружиною.
"Вітаю тебе, любов моя!! Офіційно-три роки разом! Не офіційно-більше. Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!" - шанобливо звернувся він до Каті.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Розчулені шанувальники поспішили приєднатися до поздоровлень і засипали пару душевними відгуками.
Серед вітаючих виявилося й чимало зіркових колег Осадчої і Горбунова.
Потап обмежився сердечками, а Джамала написала: "Ура!!! Вітаю вас! Чарівні!"
"@kosadcha Тільки начебто одружили , а вже три роки. Вітаю вас! Любимо сильно", - приєдналася Маша Єфросиніна.
"Поздравляюююююю! любові,щастя і взаєморозуміння", - пише Ілона Гвоздьова.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов розчулив душевним фото з синочком Івасиком.