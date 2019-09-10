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Рятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадром

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.09.2019 - 16:33
Рятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадром
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка продовжує розбурхувати мережу жаркими кадрами свого райського відпочинку

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели відпочиває на Мальдівах і явно чудово проводить час. Дівчина взяла з собою цілу колекцію купальників і з задоволенням їх демонструє, захоплюючи користувачів мережі витонченою фігурою. Співачка веселиться щосили і навіть влаштувала яскраву фотосесію з надувним єдинорогом, що неабияк потішило фанатів. А на новому знімку вона постала в не менш яскравому образі сексапільної рятівниці.

На цей раз Віка приміряла ефектне чорне бікіні, яке підкреслило її спокусливі й засмаглі форми. Красуня позує на пірсі біля рятувального круга, при цьому вона скромно опустила очі вниз.

"Ви завжди можете розраховувати на "неангельски-скромну" рятівницю, яка завжди прийде на допомогу!" - запевнила фоловерів артистка.

Рятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадром

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Дівчина викладає знімки без макіяжу і захоплює природною красою.

Рятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадром

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Хвилюючі вигини співачки та її розкішна фігура викликали безліч захоплених коментарів серед підписників.

  • Шикарна
  • Вогонь з відпустки продовжується! І це добре
  • Красуня. Спасательница Малібу
  • Русалка!!!
  • Красоточка !!!!
  • Мужикам різко стало зле
  • Піду спеціально тонути , що б Вікуся врятувала !
  • Оооо даааа,,,, заради таких рятувальниць можна і прикинутися,що не вмієш плавати
  • Венера
  • @vikanablack ну що ти з нами робиш?!?! Ми скоро слиною весь Instagram заллємо
  • Гаряча штучка
  • Бооооже шикарнаяяяя

Рятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадромРятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадром

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, Віка з НеАнгелів потрясла формами в купальниках на Мальдівах. Співачка розбурхує шанувальників ефектними кадрами із відпочинку.

Раніше Вікторія з групи НеАнгели спокусила сексапільними формами в смарагдовому бікіні.

Фігура – ідеал! Віка з НеАнгелів звабила формами в купальниках на Мальдівах Віка з НеАнгелів в райдужному бікіні влаштувала яскраву фотосесію з єдинорогом
Новини України отдыхВіка Смеюхафигура
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