Рятувальниця Мальдів: Віка з НеАнгелів в бікіні заворожила яскравим кадром

Співачка продовжує розбурхувати мережу жаркими кадрами свого райського відпочинку
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели відпочиває на Мальдівах і явно чудово проводить час. Дівчина взяла з собою цілу колекцію купальників і з задоволенням їх демонструє, захоплюючи користувачів мережі витонченою фігурою. Співачка веселиться щосили і навіть влаштувала яскраву фотосесію з надувним єдинорогом, що неабияк потішило фанатів. А на новому знімку вона постала в не менш яскравому образі сексапільної рятівниці.
На цей раз Віка приміряла ефектне чорне бікіні, яке підкреслило її спокусливі й засмаглі форми. Красуня позує на пірсі біля рятувального круга, при цьому вона скромно опустила очі вниз.
"Ви завжди можете розраховувати на "неангельски-скромну" рятівницю, яка завжди прийде на допомогу!" - запевнила фоловерів артистка.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Дівчина викладає знімки без макіяжу і захоплює природною красою.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Хвилюючі вигини співачки та її розкішна фігура викликали безліч захоплених коментарів серед підписників.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, Віка з НеАнгелів потрясла формами в купальниках на Мальдівах. Співачка розбурхує шанувальників ефектними кадрами із відпочинку.
Раніше Вікторія з групи НеАнгели спокусила сексапільними формами в смарагдовому бікіні.