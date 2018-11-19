"Спалах": один з найкращих реперів випустив довгоочікуваний альбом

Freel (фото: прес-служба артиста / Олександр Отришко)

На платівці окрім самого Фріла можна почути Ділю і Сергія Жадана

Відомий український репер Freel випустив дебютний сольний альбом "Спалах".

"У кожного в житті бувають такі моменти, коли твій світ руйнується. У 2014-му це сталося зі мною. Мій гурт "На Відміну Від", справа всього життя, розпався. Товстий конверт, де лежали гроші, зароблені написанням пісень для "зірок" естради, спорожнів. Я переживав болісний розрив з дівчиною, з якою у мене були тривалі стосунки. В країні починалася війна. І тоді я задумав написати "Спалах". Сьогодні, після довгої та наполегливої праці, я готовий представити вам свій Спалах, мій Великий вибух, моє усе з нічого", - говорить Фріл.

До платівки увійшло 14 треків, з них два - це традиційні для хіп-хопу скіти (один з них записав Сергій Жадан). Також на альбомі є спільний трек з Ділею.

Freel - "Спалах"

Зауважимо, що перед альбомом Freel випустив три сингли. Спершу репер презентував кліп на пісню "Intro", яка відкриває альбом.

Відео: YouTube/Me.Freel

Через тиждень артист випустив lyric-video на ключову композицію альбому, яку музичні експерти вже зараз називають кращою піснею 2018 року.

Ще через тиждень репер представив провокативне гостросоціальне відео "Шо Там У Хохлов".

Нагадаємо, що нещодавно інший реп-виконавець Кашляючий Ед презентував емоційний відеокліп на не менш емоційний трек "1991".

Відео: РБК-Україна