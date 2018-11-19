ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Спалах": один з найкращих реперів випустив довгоочікуваний альбом

Lite » Зірки 19.11.2018 - 13:51
"Спалах": один з найкращих реперів випустив довгоочікуваний альбом
Freel (фото: прес-служба артиста / Олександр Отришко)

На платівці окрім самого Фріла можна почути Ділю і Сергія Жадана

Відомий український репер Freel випустив дебютний сольний альбом "Спалах".

"У кожного в житті бувають такі моменти, коли твій світ руйнується. У 2014-му це сталося зі мною. Мій гурт "На Відміну Від", справа всього життя, розпався. Товстий конверт, де лежали гроші, зароблені написанням пісень для "зірок" естради, спорожнів. Я переживав болісний розрив з дівчиною, з якою у мене були тривалі стосунки. В країні починалася війна. І тоді я задумав написати "Спалах". Сьогодні, після довгої та наполегливої праці, я готовий представити вам свій Спалах, мій Великий вибух, моє усе з нічого", - говорить Фріл. 

До платівки увійшло 14 треків, з них два - це традиційні для хіп-хопу скіти (один з них записав Сергій Жадан). Також на альбомі є спільний трек з Ділею.

Freel - "Спалах"

Зауважимо, що перед альбомом Freel випустив три сингли. Спершу репер презентував кліп на пісню "Intro", яка відкриває альбом. 

Відео: YouTube/Me.Freel

Через тиждень артист випустив lyric-video на ключову композицію альбому, яку музичні експерти вже зараз називають кращою піснею 2018 року.   

Ще через тиждень репер представив провокативне гостросоціальне відео "Шо Там У Хохлов".

Нагадаємо, що нещодавно інший реп-виконавець Кашляючий Ед презентував емоційний відеокліп на не менш емоційний трек "1991".

Відео: РБК-Україна

Новини України музыкарэп
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся