"Спала три дні": вагітна Дімопулос готується до пологів в Монако

32-річна українська співачка Санта Дімопулос не так давно приголомшила і порадувала своїх прихильників новиною про те, що вона вагітна другою дитиною. З тих пір вона з задоволенням ділиться ніжними знімками "в положенні", розповідає, як проходить вагітність і висміює пов'язані з нею забобони. Раніше артистка також відверто пояснила, чому вона вирішила народжувати за кордоном - а саме в Монако. Це пов'язано з тим, що народження першого сина Даніеля проходило в Києві і пройшло дуже важко і з жахливим ставленням.

Санта вже прилетіла на Лазурний берег і поділилася барвистим знімком. Співачка, яка вже на дев'ятому місяці, позує на вулиці в блакитній картатій сукні і сонцезахисних окулярах, притримуючи руками чималий животик. За словами дівчини, їй дуже важко дається спекотна погода, тому вона багато спить.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

"Пропала з просторів Instagram на 4 дня і мене закидали повідомленнями! "У вас все в порядку?", "Щось сталося?" і т. д. Сталося. Мені ліньки. Люблю спеку, але не на 34му тижні вагітності. Я спала три дні. І дивилася старі фільми. Переглянула всю "Анжеліку". Якби не мама, яка перший раз в цих краях, спала б і далі. Порадьте цікаві місця на Лазурному березі. Може знайду щось нове і для себе! З мене незабаром пост про моїх коханих", - поділилася Дімопулос.

Підписники засипали майбутню матусю порадами про те, де і як можна провести час, а також компліментами, відзначаючи її красу і квітучий зовнішній вигляд.

Красуня! Нехай все відбудеться благополучно

Жінки в положенні - найкрасивіші

Вау яка ви красуня, недарма народ каже що найкрасивіша жінка в світі це вагітна жінка

Красуня, величезною Удачі, Здоров'я Тобі Дорога Санточка

Дуже миле фото

Яка Ти прекрасна, коли вагітна

Яка Ви мила і красива

Дуже красиво

І правильно! Насолоджуйся і кайфуй

Яка ти божественна!

Неймовірна гарна дівчина, захоплююся

Плаття дуже красиве

Скріншот коментарів (instagram.com/santadimopulos)

Нагадаємо, Санта Дімопулос висміяла забобони про вагітність і показала, як продовжує займатися спортом в очікуванні малюка.

Раніше Санта Дімопулос розповіла, як протікає друга вагітність. За словами співачки, вона чудово себе почуває.