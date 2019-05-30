Творці мюзиклу "Ліхтаріус" зняли фільм про залаштунки та розповіли про продовження шоу

Олена Коляденко

Зараз ми пішли в творчу відпустку і плануємо працювати над продовженням шоу: хочемо поліпшити сюжет й постановку, зробити ще яскравіше та масштабніше. Чекайте «Ліхтаріус-2». Буде дуже цікаво!", - поділилася виконавчий продюсер шоу Анастасія Ваганова.

"Лихтариус" - Backstage фільм про шоу

Протягом всього сезону творці шоу активно підтримували добрі ініціативи: їздили з допомогою до дитячих будинків, надавали квитки для сімей з особливими потребами, а також спільно з соціальним проектом "Дивись як чутно" провели серію спеціальних показів вистави з перекладачем жестової мови. Організатори продовжать такі ініціативи в новому сезоні.