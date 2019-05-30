Творці мюзиклу "Ліхтаріус" зняли фільм про залаштунки та розповіли про продовження шоу

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Творці унікального шоу поділилися цікавими моментами

26 травня в столичному Caribbean Club Concert Hall відбулася заключна вистава першого сезону сімейного мюзиклу «Ліхтаріус. Історії оживають», який протягом півроку занурював в музичну казку глядачів різного віку. За цей час шоу показали 35 разів, а побачили його більше 5000 киян та гостей столиці.

В кінці сезону організатори вирішили відкрити секрети шоу і випустили фільм "Ліхтаріус. За лаштунками", зйомки якого відбувалися під час підготовки мюзиклу. Про роботу над створенням першого музичного ілюзіону розповіли натхненниця шоу Олена Коляденко, режисер-постановник Павло Бондаренко, художній керівник Ксенія Осика, продюсери Анастасія Ваганова та Ігор Іллюк, хореографи Катерина Трішина і Ганна Паламарчук, та юні виконавці головних ролей.

Олена Коляденко

Ігор Іллюк

"Виражаємо подяку всім глядачам, які відвідали наше шоу! 35 показів, 34 талановитих артиста, сотні дитячих посмішок і кілограми з'їденого попкорну допомогли дізнатися Києву, що таке музичний ілюзіон. Ми дуже раді, що мюзикл змогли подивитися кілька тисяч людей. Зараз ми пішли в творчу відпустку і плануємо працювати над продовженням шоу: хочемо поліпшити сюжет й постановку, зробити ще яскравіше та масштабніше. Чекайте «Ліхтаріус-2». Буде дуже цікаво!", - поділилася виконавчий продюсер шоу Анастасія Ваганова.

"Лихтариус" - Backstage фільм про шоу

Протягом всього сезону творці шоу активно підтримували добрі ініціативи: їздили з допомогою до дитячих будинків, надавали квитки для сімей з особливими потребами, а також спільно з соціальним проектом "Дивись як чутно" провели серію спеціальних показів вистави з перекладачем жестової мови. Організатори продовжать такі ініціативи в новому сезоні.