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Творці мюзиклу "Ліхтаріус" зняли фільм про залаштунки та розповіли про продовження шоу

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.05.2019 - 16:11
Творці мюзиклу "Ліхтаріус" зняли фільм про залаштунки та розповіли про продовження шоу
Фото: прес-служба

Творці унікального шоу поділилися цікавими моментами

26 травня в столичному Caribbean Club Concert Hall відбулася заключна вистава першого сезону сімейного мюзиклу «Ліхтаріус. Історії оживають», який протягом півроку занурював в музичну казку глядачів різного віку. За цей час шоу показали 35 разів, а побачили його більше 5000 киян та гостей столиці.

В кінці сезону організатори вирішили відкрити секрети шоу і випустили фільм "Ліхтаріус. За лаштунками", зйомки якого відбувалися під час підготовки мюзиклу. Про роботу над створенням першого музичного ілюзіону розповіли натхненниця шоу Олена Коляденко, режисер-постановник Павло Бондаренко, художній керівник Ксенія Осика, продюсери Анастасія Ваганова та Ігор Іллюк, хореографи Катерина Трішина і Ганна Паламарчук, та юні виконавці головних ролей.  

Елена Коляденко

Олена Коляденко

Игорь Ильюк

Ігор Іллюк

"Виражаємо подяку всім глядачам, які відвідали наше шоу! 35 показів, 34 талановитих артиста, сотні дитячих посмішок і кілограми з'їденого попкорну допомогли дізнатися Києву, що таке музичний ілюзіон. Ми дуже раді, що мюзикл змогли подивитися кілька тисяч людей. Зараз ми пішли в творчу відпустку і плануємо працювати над продовженням шоу: хочемо поліпшити сюжет й постановку, зробити ще яскравіше та масштабніше. Чекайте «Ліхтаріус-2». Буде дуже цікаво!", - поділилася виконавчий продюсер шоу Анастасія Ваганова.

"Лихтариус" - Backstage фільм про шоу

Протягом всього сезону творці шоу активно підтримували добрі ініціативи: їздили з допомогою до дитячих будинків, надавали квитки для сімей з особливими потребами, а також спільно з соціальним проектом "Дивись як чутно" провели серію спеціальних показів вистави з перекладачем жестової мови. Організатори продовжать такі ініціативи в новому сезоні.

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