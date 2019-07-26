Створені одне для одного: Тіна Кунакі і Венсан Кассель демонструють щирі почуття

Тіна Кунакі в Венсан Кассель, які не раз піддавалися критиці через різницю у віці і масу інших причин, не втомлюються доводити, що вони створені один для одного. На сторінках як Венсана, так і Тіни періодично з'являються ніжні зворушливі пости, в яких відчуваються щирі почуття і глибока прихильність. Кілька годин тому знаменита модель показала чергове з таких фото.

Тіна демонструє фото з відпочинку (фото: instagram.com/tinakunakey)

Пара зараз відпочиває на Балі, куди вирушила насолодитися товариством одне одного і розкішною природою. Тіна перша показала кадри з екзотичних островів. Вона опублікувала кілька фото, де виглядає абсолютно щасливою і безтурботною. Дівчина позує в сталевого відтінку купальнику, який відмінно підкреслив шоколадний загар, її бездоганну бархатисту шкіру і розкішні груди. Волосся моделі зібране, а на лиці легкий макіяж. З прикрас вона віддала перевагу вишуканим ланцюжках з підвіскою і дорогоцінним каменем.

Тіна і Венсан зізнаються один одному в коханні (фото: instagram.com/tinakunakey)

Але найяскравіше фото вона запостила останнім. Тут поруч з нею знаходиться її чоловік – Венсан Кассель, який ніжно цілує її в щоку. Тіна ж просто світиться від щастя. Таке романтичне фото вона підписала по-справжньому зворушливо: «Кохання всього мого життя».

Треба сказати, що таким кадром парі точно вдалося розтопити серця більшості користувачів мережі. Фото облетіло весь світ, зібравши масу захоплених відгуків.

Венсан та Тіна не приховують від світу своїх почуттів (фото: instagram.com/tinakunakey)

До речі, шанувальники пари все ще чекають, коли нарешті Тіна і Венсан покажуть їм дитину Амазоні. Дівчинка народилася ще навесні, а знаменита пара так і не продемонструвала малу. Виняток становлять рідкісні фото від папараці, яким вдалося «зловити» щасливих батьків з коляскою під час прогулянки. Схоже, знаменитості вирішили берегти її від зайвих очей.

Пара не реагує на нападки хейтерів (фото: instagram.com/tinakunakey)

Цікаво, що своїх дітей від попереднього шлюбу з Монікою Беллуччі Венсан також намагався зайвий раз не показувати. Актриса якось розповіла в інтерв'ю, що хоче, щоб діти самі вирішили, чи потрібна їм популярність. І судячи з того, що старша дочка пари – Діва – вже підкорює модну індустрію, то потрібна.