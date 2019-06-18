Зовсім дорослий: Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином

18 червня старший син співачки відзначає день народження
Ірина Білик разом із чоловіком Асланом Ахмадовим виховує трирічного сина Табриза і регулярно з задоволенням ділиться фото з малюком в мережі, розчулюючи шанувальників. Старшого сина співачка практично не показує - він уже досить дорослий і самостійний і живе окремо. Проте в день народження Гліба вона зробила виняток і порадувала фанів рідкісним спільним фото з хлопцем.
На своїй сторінці в Instagram Ірина виклала фото, на якому зображена з рудим волоссям і майже без макіяжу, а поруч стоїть Гліб в кепці, показуючи знак "окей". Зазначимо, що 18 червня йому виповнилося 20 років. Батько хлопця - модель Андрій Оверчук, з яким Білик перебувала в цивільному шлюбі в 1998-2002 роках.
"Мій улюблений Синочок! Тобі сьогодні 20!! Ти вчишся, працюєш, любиш прекрасну дівчину, подорожуєш, добрий до людей похилого віку, дітей і кішок...Ти любиш нас і ми тобою пишаємося!! Нехай все найліпше і найкраще буде у тебе...у твоєму житті!!! З Днем Народження, Гліб!!!" - зворушливо написала зіркова мама.
Фото: Ірина Білик із сином Глібом (instagram.com/bilyk_iryna)
Підписники Ірини поспішили приєднатися до привітань і залишили Глібу багато душевних побажань.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, Ірина Білик підкорила мережу фото підрослого сина Табриза. Фанати відзначили, що з нього вийде відмінна рок-зірка в майбутньому.
Раніше Ірина Білик раптово отримала пропозицію руки і серця від свого колишнього чоловіка Діми Коляденко.
Також повідомлялося про те, що чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов зворушив до сліз поздоровленням у віршах.