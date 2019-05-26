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Вже зовсім скоро! Ірина Білик розкрила деталі весілля Аліни Гросу

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.05.2019 - 10:52
Вже зовсім скоро! Ірина Білик розкрила деталі весілля Аліни Гросу
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка зізналася, що одягне на торжество

Відео: YouTube/Світське життя

Популярна співачка і актриса Аліна Гросу нещодавно поділилася з шанувальниками хвилюючою і радісною новиною – вона виходить заміж! Свого обранця співачка довго приховувала, хоч і зізналася, що перебуває з ним у відносинах не один рік, але вирішила розповісти про коханого зовсім трохи. Відомо лише, що звуть його Олександр і пропозицію він зробив аристці в Празі. Про деталі майбутнього торжества проговорилася хрещена Аліни, українська поп-діва Ірина Білик у програмі "Світське життя". Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі передачі.

Поп-діва відзначила, що вона обожнює вишиванки і вишиті плаття, тому має намір навіть на весілля до хрещениці одягти цей красивий національний український костюм.

"Зараз я поїду на весілля до Аліни Гросу. Це буде в Італії, у Венеції в червні. Я буду одягати вишиванку", - зізналася Ірина.

Вже зовсім скоро! Ірина Білик розкрила деталі весілля Аліни Гросу

Фото: Аліна Гросу з нареченим (instagram.com/alina_grosu)

До речі, Аліна Гросу зважилася показати свого обранця шанувальникам, правда, закрила його обличчя на фото, щоб зберегти інтригу до кінця. Пара влаштувала романичний фотосет в столиці Чехії. Але уважні фани припустили, що нареченим співачки цілком може бути зірка серіалу "Кадети", актор Олександр Головін.

Вже зовсім скоро! Ірина Білик розкрила деталі весілля Аліни Гросу

Фото: Аліна Гросу з нареченим (instagram.com/alina_grosu)

Варто сказати, що сама Аліна зазначала – її обранець займається бізнесом, тому припущення шанувальників можуть виявитися далекими від правди.

Артистка вже встигла відгуляти веселий дівич-вечір в Празі, на який запросила своїх подруг. Співачка влаштувала "піжамну вечірку" і позувала разом з дівчатами в шовковому білосніжному халаті і фаті. На численних світлинах Аліна зображена на ліжку серед повітряних кульок.

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