"Зовсім пригнічена": Регіна Тодоренко налякала ускладненням здоров'я

Телеведуча стикнулася з неприємною проблемою, через яку не пішла на роботу

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно показала лицо без макияжа, впервые столкнулась с трудностями материнства, которые существенно ударили по ее здоровью. Она сообщила поклонникам в Instagram неприятную новость о том, что слегла с лактостазом.

Артистка начала задумываться над тем, не рано ли она вышла на работу, ведь все еще является кормящей мамой. Так, накануне Регина ощутила упадок сил, а температура резко упала, но уже сегодня испытала жар и невероятную боль в груди, а градусник показал критические 38.8. На съемки она не поехала, вместо этого задалась вопросом, почему именно сейчас ее подстерегла такая неприятность.

"На этом фото я мило улыбаюсь, так как буквально через пару недель выйдет новый сезон моего шоу "Пятница с Региной" - это радость. Но сейчас я совсем подавлена, так как вчера вечером познакомилась с лактостазом. Что это вообще и почему оно свалилось на мою грудь именно сейчас? Пришлось отменить сегодняшние съемки на ТНТ. (Простите, ребята, я горю почти сутки - 38,8). Ещё вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур. В голове моей рефреном крутится фраза: "Слишком рано ты, Региночка, вышла на работу", - поделилась звезда.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники молодой мамы начали активно ей сочувствовать, а также делиться своими способами борьбы с неприятным осложнением грудного вскармливания.

"Выздоравливай, чтоб быстрей все прошло", "Выздоравливайте скорее, любим и ждем вас", "Поправляйтесь скорее! Кормление - тяжёлый труд", "О, знакома эта гадость. Поправляйся поскорее", "Регина, все будет хорошо, не переживай. Просто продолжай кормить", - рекомендовали комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко пожаловалась, что после родов ее не слушаются ноги, и она с трудом может заниматься когда-то привычным ей балетом.

К слову, Регина Тодоренко и Влад Топалов назвали имя сына, которое долго держали в тайне.

Видео: РБК-Украина