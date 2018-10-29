"Зовсім нещодавно моє тільце було таким": вагітна Тодоренко сумує за своїм пласким животом

У коментарях під фото шанувальники Тодоренко зазначають, що незабаром після народження первістка вона дізнається, що таке абсолютне щастя
Відома співачка, колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка на пізньому терміні вагітності змушена носити одяг великих розмірів, показала своїм прихильникам, який раніше у неї був плаский живіт і спортивний прес. Також вона опублікувала в Instagram зроблене в Каліфорнії фото.
"Зовсім нещодавно моє тільце було таким. Я каталася на скейті та серфборді, а зараз посадила свою пишну попу на зручний диван студії #ПятницаСРегиной", - прокоментувала вона знімок.
Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)
Також зірка закликала підписників дивитися новий цікавий випуск про подорожі, про передачі "Орел і Решка", і розмістила посилання під профілем із презентацією нової пісні.
Скрін: instagram.com/reginatodorenko
У коментарях під фото шанувальники Тодоренко зазначають, що вона чудово виглядає, і будучи "в положенні", а незабаром після народження первістка дізнається, що таке абсолютне щастя:
"Ти прекрасна в будь-якому тілі";
"Сонячна Регіна";
"Регіна, зате тепер або незабаром ти дізнаєшся, що таке абсолютне щастя!";
"Красуня"...
Скрін: instagram.com/reginatodorenko
Як повідомлялося раніше, співачка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко ніжно привітала коханого чоловіка - Влада Топалова - з днем народження.
Також ми писали про те, що Регіна Тодоренко розповіла, як коханий Влад Топалов дізнався про її вагітність.
Нагадаємо, уе так давно співачка, яку всі знають як екс-ведучу програми "Орел і решка", висловила велике бажання завести чотириногого друга.
Відео: РБК-Україна