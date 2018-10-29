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"Зовсім нещодавно моє тільце було таким": вагітна Тодоренко сумує за своїм пласким животом

Lite » Зірки 29.10.2018 - 20:02
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

У коментарях під фото шанувальники Тодоренко зазначають, що незабаром після народження первістка вона дізнається, що таке абсолютне щастя

Відома співачка, колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко, яка на пізньому терміні вагітності змушена носити одяг великих розмірів, показала своїм прихильникам, який раніше у неї був плаский живіт і спортивний прес. Також вона опублікувала в Instagram зроблене в Каліфорнії фото.

"Зовсім нещодавно моє тільце було таким. Я каталася на скейті та серфборді, а зараз посадила свою пишну попу на зручний диван студії #ПятницаСРегиной", - прокоментувала вона знімок.

&quot;Зовсім нещодавно моє тільце було таким&quot;: вагітна Тодоренко сумує за своїм пласким животом

Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Також зірка закликала підписників дивитися новий цікавий випуск про подорожі, про передачі "Орел і Решка", і розмістила посилання під профілем із презентацією нової пісні.

&quot;Зовсім нещодавно моє тільце було таким&quot;: вагітна Тодоренко сумує за своїм пласким животом&quot;Зовсім нещодавно моє тільце було таким&quot;: вагітна Тодоренко сумує за своїм пласким животом

Скрін: instagram.com/reginatodorenko

У коментарях під фото шанувальники Тодоренко зазначають, що вона чудово виглядає, і будучи "в положенні", а незабаром після народження первістка дізнається, що таке абсолютне щастя:

"Ти прекрасна в будь-якому тілі";

"Сонячна Регіна";

"Регіна, зате тепер або незабаром ти дізнаєшся, що таке абсолютне щастя!";

"Красуня"...

&quot;Зовсім нещодавно моє тільце було таким&quot;: вагітна Тодоренко сумує за своїм пласким животом&quot;Зовсім нещодавно моє тільце було таким&quot;: вагітна Тодоренко сумує за своїм пласким животом

Скрін: instagram.com/reginatodorenko

Як повідомлялося раніше, співачка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко ніжно привітала коханого чоловіка - Влада Топалова - з днем народження.

Також ми писали про те, що Регіна Тодоренко розповіла, як коханий Влад Топалов дізнався про її вагітність.

Нагадаємо, уе так давно співачка, яку всі знають як екс-ведучу програми "Орел і решка", висловила велике бажання завести чотириногого друга.

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Відео: РБК-Україна

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