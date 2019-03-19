Зовсім інша: спокуслива Могилевська зізналася в любові

Співачка постала перед шанувальниками у чуттєвому образі

Відома співачка Наталя Могилевська, яка зараз зайнята всеукраїнським туром і радує шанувальників концертами, демонструючи не тільки розкішну фігуру, але і повну самовіддачу глядачеві, показала пікантний образ в білому. Відповідним знімком артистка поділилася в Instagram.

Зірка також розповіла про своє чергове досягнення, безпосередньо пов'язане з шанувальниками. Так, на фотоблог знаменитості підписалося понад 900 тис. осіб, що неймовірно її порадувало. Вона подякувала всіх і кожного, хто цікавиться її життям і творчістю, написавши теплі слова в адресу фоловерів.

Текст, Наталя супроводила ефектним кадром, на якому позує в total white образі, кокетливо оголивши плече і показавши край мереживної білизни під білосніжною блузкою. В якості стильного акценту співачка вибрала окуляри трендової форми, а також довгу золотий ланцюжок і блискучі сережки з камінням.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Нас 900 тисяч! Ура! Мої улюблені і найкращі! Я вдячна кожному з вас за роки любові і підтримки! Спасибі, що не залишаєтесь байдужими, відгукнулися на мої думки, почуття, бажання і події життя. Мені дуже приємно спостерігати за всіма вашими коментарями, радіти вам, вашим думкам і впізнавати вас навіть через екран телефону! Скоро нас буде 1 мільйон. Чого б вам хотілося від мене в честь цього, як зазначимо подія? Пишіть свої пропозиції в коментарях. Найцікавіші варіанти я обов'язково виконаю", - пообіцяла співачка.

Шанувальники стали ділиться своїми проханнями та побажаннями, серед яких лідирували фан-зустріч із зіркою, прямий ефір з відповідями на питання фоловерів, вихід нової пісні та кліпу на неї, а також концерт в їх рідному місті. Не обійшлося і без щирих компліментів на адресу квітучою і талановитої артистки.

"Молода, розумна, красива, успішна і дуже талановита!", "Ви як завжди на висоті. Дуже красива", "Наша красуня!", "Зовсім інша", "Богиня", "Сексі", "Ви дуже-дуже красива", "Найкраща", "Наташа, ти прекрасна!", "Ти супер, Наталі!" - писали захоплені коментатори.

Раніше Наталія Могилевська у відвертому образі з шкіряними штанами влаштувала ефектну фотосессиию в аеропорту.

До речі, Наталя Могилевська похвалилася "бойовим" трюком на сцені під час виступу, показавши шикарну розтяжку.