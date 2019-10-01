"Зовсім дівчинка": Світлана Лобода зачарувала мережу фото без макіяжу

Світлана Лобода сповнена протиріч - то співачка розбурхує розум і фантазію шанувальників пікантними фото у відвертих вбраннях, а трохи пізніше вже ділиться милими сімейними кадрами з дітьми. При цьому артистка, яка днями "запалила" на вечірці в Києві, не боїться показувати свою природну красу.

На своїй сторінці в Instagram Світлана поділилася ніжним "домашнім" фото, на якому зображена без макіяжу на обличчі. Артистка позує в чорній майці й білому халаті, а також з розпатланим волоссям і з задумливим виразом обличчя.

"так багато думок....#очемонадумает?" - прокоментувала кадр Лобода.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники тут же поспішили відзначити, що дуже красива без косметики і навіть виглядає молодшою, ніби дівчинка. Деякі також залишили свої припущення, про що задумалася зірка.

ДУЖЕ НІЖНО І КРАСИВО

Думки все про вас

Сумна Світланка що то...

Без косметики краще

Красуня!

Гарна навіть без мейка

Без макіяжу , а так круто ! На десяточку молодше .

Зовсім дівчисько тут

Думає про те, коли вийде альбом....

Як добре Вам без макіяжу

Красуня

Ви коли не нафарбована ще красивіше

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода вперше розповіла про батька дочки Тільди. В інтерв'ю Ксенії Собчак вона трохи розговорилася про стосунки з Тіллем Линдеманном.

Раніше Світлана Лобода розчулила мережу сімейною ідилією з доченьками.