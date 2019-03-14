Сучасна Мерилін Монро: дружина Тищенко в купальнику захопила перевтіленням

Алла Барановська змінила зачіску і зірвала шквал компліментів

Бизнесвумен, экс-модель и жена известного ресторатора Николая Тищенко, Алла Барановская отдыхает вместе с семьей в Таиланде. Она с удовольствием делится пляжными фото, а также впечатлениями от экзотического курорта, рассказывая о тонкостях этого туристического направления. Так, девушка опубликовала в Instagram-аккаунте новый снимок в ретро-купальнике, представ перед подписчиками с новой прической.

Алла уложила волос, заколов их так, чтобы локоны лежали в виде удлиненного каре с легкими "пляжными локонами". Она позировала в трендовом купальнике в горох с высокой талией. Над головой она держит огромного надувного дельфина, радушно улыбаясь.

"Я очень люблю Тай, людей здесь. Это место моей силы и полной перезагрузки. Думаю, вы это чувствуете даже сквозь экран. Чувствуете?" - спросила она у фолловеров.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Подписчики отметили точеную фигуру Аллы, а также заявили, что короткая стрижка ей явно пошла бы, ведь новая прическа украшает девушку. Также ее сравнили с легендарной Мэрилин Монро и даже голливудской актрисой Дженнифер Лоуренс.

"Очень стильно тебе", "Шикарная", "Фигура – мечта", "Вы так похожи на Лоуренс", "Вам очень идёт короткая стрижка", "Вы тут такая легкая, настоящая", "Аллочка, Вам любой образ идет. Очень нравится как Вы умеете сочетать стили и создавать такие образы! Любуюсь и восхищаюсь Вами!", "Алла выглядишь потрясающе! Прическа просто бомба-ракета", "Современная Мэрлин Монро! Очень красивая! Вам просто супер с такой длинной волос", - писали комментаторы.

Ранее жена Николая Тищенко рассказала о надвигающемся семейном празднике и памятной дате.

К слову, Алла Барановская поделилась своим мнением о роли женщины в семейной жизни и отношениях.