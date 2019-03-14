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Сучасна Мерилін Монро: дружина Тищенко в купальнику захопила перевтіленням

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2019 - 08:47
Сучасна Мерилін Монро: дружина Тищенко в купальнику захопила перевтіленням
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Алла Барановська змінила зачіску і зірвала шквал компліментів

Бізнесвумен, екс-модель та дружина відомого ресторатора Миколи Тищенко, Алла Барановська відпочиває разом з родиною в Таїланді. Вона з задоволенням ділиться пляжними фото, а також враженнями від екзотичного курорту, розповідаючи про тонкощі цього туристичного напрямку. Так, дівчина опублікувала в Instagram-акаунті новий знімок в ретро-купальнику, поставши перед підписниками з новою зачіскою.

Алла уклала волосся, заколовши його так, щоб локони лежали у вигляді подовженого каре з легкими "пляжними локонами". Вона позувала в трендовому купальнику в горох з високою талією. Над головою вона тримає величезного надувного дельфіна, привітно посміхаючись.

"Я дуже люблю Тай, людей тут. Це місце моєї сили і повного перезавантаження. Думаю, ви це відчуваєте навіть крізь екран. Відчуваєте?" - запитала вона у фоловерів.

Сучасна Мерилін Монро: дружина Тищенко в купальнику захопила перевтіленням

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Підписники похвалили фігуру Алли, а також заявили, що коротка стрижка їй явно пішла б, адже нова зачіска прикрашає дівчину. Також її порівняли з легендарною Мерилін Монро і навіть голлівудською актрисою Дженніфер Лоуренс.

"Дуже стильно тобі", "Шикарна", "Фігура – мрія", "Ви так схожі на Лоуренс", "Вам дуже йде коротка стрижка", "Ви тут така легка, справжня", "Аллочка, Вам будь-який образ іде. Дуже подобається як Ви вмієте поєднувати стилі та створювати такі образи! Милуюся і захоплююся Вами!", "Алла виглядаєш приголомшливо! Зачіска просто бомба-ракета", "Сучасна Мерлін Монро! Дуже красива! Вам просто супер з такою довжиною волосся", - писали коментатори.

Раніше дружина Миколи Тищенко розповіла про сімейне свято і пам'ятну дату.

До слова, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в сімейному житті і відносинах.

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Новини України Микола ТищенкоАлла Барановская
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