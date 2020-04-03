Раджу всім парам: Катерина Кухар розповіла про милий ранковий ритуал з чоловіком

Прима-балерина Катерина Кухар проводить карантин вдома з чоловіком Олександром Стояновим і двома дітьми, з якими вони нарешті об'єдналися. Перші два тижні пара провела у повній самоізоляції, так як вони прилетіли з Таїланду і побоювалися заразити дітей. До речі, летіти їм довелося в поспіху і перервавши довгоочікувану відпустку - адже саме стало відомо, що багато країн, включаючи Україну, будуть закривати кордони. Так що зараз вони лише діляться спогадами про те, що встигли побачити і зробити в райському містечку.

Як розповіла Катерина у своєму Instagram, їм з чоловіком вдалося побувати на купанні слонів. Вона обіцяла пізніше докладніше розповісти про це, а поки поділилася барвистим знімком. На фото балерина відображена в легкому сарафані і босоніж, а по обидві сторони від неї - величезні слони!

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар також розповіла про милий і зворушливий ранковий ритуал, який є у них з коханим, і порадила всім парам взяти його на озброєння. Таким чином вони піднімають собі настрій і зближуються ще більше!

"Я б хотіла поділитися з вами важливістю обіймів, особливо в період карантину (P. S. обнімаємося тільки з тими, з ким живемо!))) Обійми насичують нас гормоном щастя! Ви відчуваєте, як кожна клітинка тіла насичується теплом, любов'ю і з'являються метелики в животі — це те саме почуття....

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І слони, теж знають в цьому толк! Коли ці велетні хочуть проявити свою ніжність, вони обіймають один одного хоботами. Хобот слона більш чутливий, ніж пальці людини, у ньому близько 4000 різних м'язів. Вони дуже тактильні тварини і вміють висловлювати подяку, а ще вони дуже віддані. За кожним слоном закріплюється тільки один чоловік, який про нього дбає.

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Спостерігаючи за картиною обнімашек цих дивовижних звірів, я згадала, що у нас із Сашком є ранковий ритуал. Раджу всім парам! Хто перший відкриває вранці очі, той обіймає іншого. В обіймах ми змінюємо три пози перед тим, як встати з ліжка. Наприклад, якщо я перша прокинулася, я обіймаю Сашу, потім ми перевертаємося, Саша обіймає мене — друга, а третя поза, як вийде і після ми встаємо. Це наш ритуал по виробленню гормону щастя — окситоцину. Так ми піднімаємо собі настрій...

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Я, як і всі ми, вже дуже скучила за друзями, за дружніми обіймами, за проведенням часу, коли ми веселимося і насолоджуємося компанією один одного. Але поки ми змушені #stayhome, обіймайте своїх улюблених сусідів по кімнаті і кохайте! Це зараз найцінніша валюта, з якою ми підемо далі, яку ми з вами заново почнемо цінувати. І я впевнена, що вона нам дуже допоможе в майбутньому! P. S В Таїланді точно не пропаду, як мінімум, купати слонів я вже вмію..." - відверто поділилася танцівниця.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники залишилися в захваті від сміливості Каті, яка не побоялася так близько позувати зі слонами.

Дюймовочка на тлі слонів. 100 балів з 100 ,за таке фото

Дух захоплює, які слони все - таки потужні ... добрі .. і Катя, маленька лялечка

Тобі не страшно було, Катя?

Яка краса принадність

Маленька жінка бажає познайомитися!..

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар і Олександр Стоянов запропонували топ-4 альтернативних варіанти привітання під час карантину.