Вона досконала: Кім Кардашьян захопила розкішною фігурою у відвертому вбранні

Кім Кардашьян – велика любителька приміряти речі власного бренду. 39-річна зірка вміє піднести будь-яку з них так, що численні фолловери буквально божеволіють, так хочуть придбати собі щось подібне. На цей раз бізнесвумен знову зупинилася на лінії нижньої білизни. Вона приміряла трусики з високою посадкою і облягаючий топ темно-сірого відтінку, які підкреслили її видатні форми і вигини фігури. Доповнили образ укладка зі структурованими пасмами, а також макіяж з чітко окресленими бровами, накладними віями, а також чуттєвими губами.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фото вона позує не сама, а разом з домашнім улюбленцем – псом, якого вона тримає однією рукою. «Скажіть привіт моєму маленькому другові», – написала зірка. Але фанатів більше цікавила її власна персона. «Ти прекрасна», «Вау, я хочу собі такий костюм», «Чорт, ти прекрасна», «Привіт, милі», «Так мило», – засипали вони знамениту красуню.

Кім Кардашьян обожнює вбиратися (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, Кім виглядає задоволеною і щасливою. Незважаючи на те, що у мережі знову з'явилися чутки про неполадки в її особистому житті. Інсайдер розповів чергову інформацію про взаємини Кім та її чоловіка – репера Каньє Уеста. Якщо раніше вважалося, що спільний відпочинок пішов зіркам на користь: вони повернулися більш гармонійними, спокійними і наповненими. То зараз джерело стверджує: проблеми виявилися набагато глибше, і тільки відпусткою їх не виправити.

«Проблеми глибше, ніж може здаватися. Кім дуже хоче відновити нормальні, здорові стосунки з чоловіком, допомагає йому боротися з біполярним розладом. Хоче, щоб він знав, що вона завжди буде поруч, незважаючи ні на що», – говорить він.