Емілі Ратаковскі підкреслила ідеальну фігуру і пишні форми бікіні "хижого" забарвлення

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель вирушила на прогулянку з чоловіком

Емілі Ратаковскі не перестає розбурхувати публіку своїми ефектними виходами у звабливому одязі. Дівчина намагається так чи інакше продемонструвати нові моделі своєї лінії Inamorata, а також і своє досконале тіло. Цього разу вона для прогулянки з коханим чоловіком і подругою вибрала відразу кілька купальників: леопардового забарвлення, чорний, а також з принтом в коричневих тонах. В додаток до них дівчина підібрала кілька панамок, а також міні-спідницю. Оскільки молоді люди вирушили на прогулянку в гори, взуття 29-річна знаменитість обрала комфортне – білі кросівки. З собою подружжя взяло і улюбленця родини – пса Коломбо.

Емілі знову показала ідеальну фігуру (фото: instagram.com/emrata)

Ратаковскі опублікувала кілька фото в леопардовому бікіні, а також в інших образах у своїх сторіз. Так що фігуру і пишні форми дівчини фанати можуть тільки оцінити, а не написати свій коментар. У своєму мікроблозі вона постити фото не стала. Можливо, Емілі не побажала стикатися з черговою хвилею критики свого нового іміджу.

Ратаковскі на відпочинку (фото: instagram.com/emrata)

Так, новоявлена блондинка отримала масу негативних зауважень з приводу свого нового кольору волосся. Деякі фанати впевнені, що Ратаковскі стала набагато менш привабливою, і закликають її терміново повернутися до «рідного» відтінку. Потрібно відзначити, що дівчина не стала мовчати і відповіла на критику. Кілька днів тому вона записала відеозвернення, використовуючи також зникаючі історії. Дівчина пояснила, що це повідомлення адресоване саме тим послідовувачам, хто критикує її блонд, залишаючи невтішні коментарі. Меседж спекотної красуні полягав в одному: перестаньте вказувати жінці, що їй робити з її волоссям та тілом. Що ж, знаменита феміністка і захисниця прав усіх дівчат знову довела свою позицію чинити так, як прагне саме вона.

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Автор: Lite