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"Робіть помилки!": Єфросиніна розкрила свій секрет успіху

Lite » Зірки 02.11.2018 - 19:48
Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Відома телеведуча зізналася, що жодного разу не відвідувала тренінги та семінари

Після відходу з проекту "Танці з зірками" 2018, Маша Єфросиніна відвідала з тренінгами декілька міст України. Для енергетичного перезавантаження популярна українська ведуча вирушила в Об'єднані Арабські Емірати. По закінченні вебінарів вона поділилася своїм секретом успіху з шанувальниками в соціальній мережі Instagram.

"Я в своєму житті не відвідала жодної лекції і не прослухала жоден вебінар. Ага, прикиньте? Мало того, кожен раз, виступаючи перед вами, я задаю собі питання: "чому мене покликали, і чому взагалі "на мене" прийшли?". Адже я просто ділюся своїм досвідом, висновками та знаннями, набутими моїм шляхом! І цей шлях місцями ну зовсім не життєствердний", — написала телеведуча.

Вона також сказала, що здорова критика дозволяє їй залишатися в тонусі і розвиватися далі.

"Просто хочу вам сказати, що немає шкали правильності - є ваша мораль, принципи і бажання, книги, людські історії, ваш досвід. І, як пише у своїй книзі Марк Менсон: "якщо всі будуть видатними, то за визначенням НІХТО не буде видатним!". Робіть помилки! Дихайте! Задихайтеся від задоволень і втрат! Живіть! А я у вас є, доки вам потрібна!" — підсумувала знаменитість.

&quot;Робіть помилки!&quot;: Єфросиніна розкрила свій секрет успіху

&quot;Робіть помилки!&quot;: Єфросиніна розкрила свій секрет успіху

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

До публікації ведуча прикріпила знімок, на якому вона зображена на одному з тренінгів.

&quot;Робіть помилки!&quot;: Єфросиніна розкрила свій секрет успіху

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, раніше Заплакана Єфросиніна розсмішила мережу під хіт KAZKA.

Зазначимо, раніше Єфросиніна у своєму новому блозі-"пятерочке" докладно розповіла, як ставиться до грошей і як розпоряджається фінансами. Приміром, ведуча наголосила, що завжди знає, скільки грошей у гаманці і на рахунку.

Також цікаво: "Перехотілося їсти": Маша Єфросиніна показала, якою була "пампушкою".

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України Маша Єфросинінасоветтелеведущаяуспех
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