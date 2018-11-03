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"Співпраця чи конкуренція": Могилевська озвучила "проблему сучасного світу" (фото)

Lite » Зірки 03.11.2018 - 12:55
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка вирішила провести спеціальне опитування

Популярна українська співачка Наталя Могилевська вирішила провести спеціальне опитування серед прихильників через суперечку з подругою. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"В суперечці з подругою не можу добитися позиції. Я пропонувала їй зупинитися на тому, що праві "і я, і ти", а не на тому, що "або я, або ти". Це проблема сучасного світу", - сказала вона.

У зв'язку з цим, Могилевська вирішила провести спеціальне опитування серед шанувальників.

"Співпраця чи конкуренція? І...і? Або..або? А що обираєш ти? Завжди прагнеш знайти компроміс і знайти свою відповідальність у конфлікті? Сьогодні прекрасний сонячний день в Харкові. Через годину починаємо концерт", - підкреслила вона.

&quot;Співпраця чи конкуренція&quot;: Могилевська озвучила &quot;проблему сучасного світу&quot; (фото)

Фото: Могилевська перед концертом (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що раніше відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася зворушливими спогадами про загиблого музиканта Андрія Кузьменка.

А також про те, що Наталя Могилевська висловилася про сучасні цінності дівчат.

Що ви не знали про Наталі Могилевській (video.rbc.ua)

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