Стан нареченої: Наталя Могилевська натякнула на свій новий статус

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська продовжує інтригувати новими відносинами з загадковим незнайомцем

Популярна українська співачка Наталя Могилевська для шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, підготувала спеціальний номер до нової пісні "Покохала". За лаштунками артистка поділилася пікантними подробицями.

У відвертому інтерв'ю каналу "Україна" Наталія Могилевська зізналася, чому в її творчості стало так багато чоловіків. Зірка розповіла про час, коли жінці допустимо вибирати свою другу половинку.

"Сьогоднішній мій номер на пісню "Покохала" про те, що любов – це стихія. Така ж неймовірна і неосяжна, як океан. А коли океан розіллється, навколо будуть женихи. Адже єдиний час жінки, коли вона законно має право розглядати інших чоловіків – це стан нареченої. До цього не можна – ще рано, а після цього вже пізно – ти заміжня. І ось в стані нареченої або на Масляну, або на Івана Купала – ти законно можеш розглядати і говорити: мені подобається чи ні, ти навіть можеш вибирати. Це час, коли можна поцілуватися в щічку, розповідати про свої цінності, і це час, коли чоловіки ворушать біцепсами, кажучи: "Дивись, я ось так приборкую вогонь, а тут я можу рубати дрова". І, напевно, в цьому така ідея – розглядати різних чоловіків, щоб вибрати одного", – поділилася Наталія Могилевська за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня.

Відзначимо, до цього Наталя Могилевська проговорилася, що її коханий з'явиться на новорічному концерті "Ніч суперхітів". "Я тримаю в секреті свого коханого, але він приїде на концерт щоб підтримати мене в цей важливий вечір", - казала співачка. При цьому виконавиця неодноразово розповідала, що буквально через пару тижнів після запису нового хіта "Покохала" в її життя прийшла нова любов.

Наталя Могилевська і Олександр Цимбалюк (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Крім того, у мережі активно обговорюють і можливого обранця Могилевської. Ходять чутки, що у Наталі роман з українським оперним співаком Олександром Цимбалюком. Артистів часто помічали разом, також вони проводили час на яхті з друзями. Влітку Наталія та Олександр представили першу дуетну пісню "Стереодень", яку виконали під час концерту на "Морвокзалі" в Одесі. При цьому пара не приховувала почуттів на сцені! Шанувальники помітили, як ніжно Наталія та Олександр дивилися один на одного і обіймалися на сцені.

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.