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Скучили: щаслива Ребрик з чоловіком виконала "програму максимум" у Празі

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2020 - 22:29
Скучили: щаслива Ребрик з чоловіком виконала "програму максимум" у Празі
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик показала щасливі знімки з чоловіком в Празі

Лілія Ребрик продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями, які вона зробила в Празі, де знаходиться в діловій поїздці. Відомій телеведучій пощастило, тому що разом з нею поїхав її чоловік Андрій Дикий.

Разом зіркова пара зробила серію знімків із мальовничої столиці Чехії. На фото в Instagram видно, що вони відмінно провели час удвох.

"Прага надихає... Казкове місто... Обов'язково ще приїдемо. Рульку з'їли, трдло спробували, роботу зробили. П'ємо каву - і на Київ. Скучили", - написала Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком в Празі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі також прокоментували фотографії щасливої сімейної пари. Ось що вони написали:

  • Ви такі позитивчики! Надихаєте, хочеться насолоджуватися життям, бути активною. Спасибі!
  • А як все встигли? Ви молодці;
  • 7-е фото супер і перше, а на третьому, ви схожі на старшу вашу доцю;
  • Дуже чекаємо в Україні;
  • Завжди хотілося туди потрапити, хорошого романтичного відпочинку!
  • Надзвичайне місто. Зачаровує своєю красою;
  • Які ви чудові;
  • Спостерігаючи за вашою парою Ліля можна зробити висновок, що ви щасливі і закохані люди. Завжди милуюся;
  • Лілічка, ви молодчинка! Ваша сім'я приклад для наслідування!
  • Щасливого повернення додому!

Скучили: щаслива Ребрик з чоловіком виконала &quot;програму максимум&quot; у Празі

Скучили: щаслива Ребрик з чоловіком виконала &quot;програму максимум&quot; у Празі

Скучили: щаслива Ребрик з чоловіком виконала &quot;програму максимум&quot; у Празі

Скучили: щаслива Ребрик з чоловіком виконала &quot;програму максимум&quot; у Празі

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Лілія повернулася з романтичного подорожі з чоловіком на Мальдівах, де пара вперше за 8 років провела відпустку без дітей.

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