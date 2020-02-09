Скучили: щаслива Ребрик з чоловіком виконала "програму максимум" у Празі

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик показала щасливі знімки з чоловіком в Празі

Лілія Ребрик продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями, які вона зробила в Празі, де знаходиться в діловій поїздці. Відомій телеведучій пощастило, тому що разом з нею поїхав її чоловік Андрій Дикий.

Разом зіркова пара зробила серію знімків із мальовничої столиці Чехії. На фото в Instagram видно, що вони відмінно провели час удвох.

"Прага надихає... Казкове місто... Обов'язково ще приїдемо. Рульку з'їли, трдло спробували, роботу зробили. П'ємо каву - і на Київ. Скучили", - написала Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком в Празі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі також прокоментували фотографії щасливої сімейної пари. Ось що вони написали:

Ви такі позитивчики! Надихаєте, хочеться насолоджуватися життям, бути активною. Спасибі!

А як все встигли? Ви молодці;

7-е фото супер і перше, а на третьому, ви схожі на старшу вашу доцю;

Дуже чекаємо в Україні;

Завжди хотілося туди потрапити, хорошого романтичного відпочинку!

Надзвичайне місто. Зачаровує своєю красою;

Які ви чудові;

Спостерігаючи за вашою парою Ліля можна зробити висновок, що ви щасливі і закохані люди. Завжди милуюся;

Лілічка, ви молодчинка! Ваша сім'я приклад для наслідування!

Щасливого повернення додому!

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Лілія повернулася з романтичного подорожі з чоловіком на Мальдівах, де пара вперше за 8 років провела відпустку без дітей.