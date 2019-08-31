"Зірвала джекпот": переможниця Холостяк 9 зворушила визнанням в річницю знайомства

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Рівно рік тому пара зустрілася вперше

Обраниця 9-го Холостяка Микити Добриніна, 21-річна Даша Квіткова активно спілкується в мережі з шанувальниками їх пари і ділиться яскравими і милими моментами з життя. Всупереч звичайній ситуації, пара не розпалася після закінчення шоу, вони все ще разом і шалено щасливі. На своїй сторінці в Instagram Даша, яка раніше замилувала мережу ніжним фото з коханим, нагадала про те, що 31 серпня - важлива дата в їхньому житті.

Саме в цей день рік тому відбулося знайомство дівчини і чоловіка в рамках проекту Холостяк. Квіткова запропонувала користувачам мережі разом згадати, як зароджувалася і розквітала їх любов - з допомогою зворушливого відео, яким вона поділилася. У ньому зібрані яскраві спільні моменти пари під час шоу і після нього.

За словами дівчини, в той знаменний вечір вона зірвала джекпот, хоча ще й не підозрювала про це.

Відео: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

"Приємно познайомитися, Микита". Сьогодні рівно рік, як я вийшла з лімузина і сказала тобі "Привіт". Думаю, що твоя поява в моєму житті було попаданням в десятку. Як не можна вчасно. Це не було кохання з першого погляду, але в той вечір я виразно зірвала джекпот. Чоловік із сильним характером, повний впевненості в собі, чітко розуміє, що йому потрібно від життя і як цього досягти. Від тебе віяло спокоєм і затишком, успіхом і цілеспрямованістю, зрілістю і великим досвідом спілкування з жінками. Так, ти знав, як потрібно поводитися і що говорити, щоб інтерес тебе слухати не згас.



Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Ні, ти, звичайно, не здавався мені ідеальним, але твої сильні сторони вміло закривали слабкі, а достоїнства геть затьмарювали недоліки, які можна знайти у кожного. Я навіть не знаю, що мені подобалося найбільше – дізнаватися у невимушеній бесіді тебе всі більше або ловити на собі твій погляд.



Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Знаєш, якщо б Всесвіт спостерігав за нами в той вечір, який ми провели в Єгипті, він точно думав би "ну ось, а вона сумнівалася, що так буває". Красива, романтична і розбурхує почуття історія, спогади про яку досі викликають легке збентеження і змушують мурашок промайнути хвилями по моїй шкірі. Давайте разом пригадаємо, як це було", - відверто поділилася Даша.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Розчулені підписники засипали її привітаннями та теплими словами, запевняючи, що з самого початку вболівали за неї і що вони з Микитою - найромантичніша пара за всю історію проекту.

Прям мурашки по шкірі, за вашим поглядам відразу видно закоханість і пристрасть

Весь проект я була за тебе, я була впевнена,що ти (ви) переможете

Ви такі круті, я дивилася і у мене були мурашки. ви нереальна пара

Ви супер

Які гарні, щастя вам

Дуже красива пара, щастя вам, взаєморозуміння і нескінченної любові

Аж мурашки по шкірі)

А я вірила в вашу пару з першого випуску! І хотіла, щоб Микита вибрав вас

Ви просто ВАУУ. Я з самого початку відчувала, що Нікіта вибере тобі. Ві бомба. Рада за вас

Як же зворушливо

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розговорилася про дітей. Обраниця Микити Добриніна розповіла, чи готова вона народити дитину.

Раніше Дарья Квіткова заговорила про особисті проблеми і обговорила з підписниками непрості питання в стосунках пари: сварки, зради і звичку присвячувати у своє особисте життя близьке оточення.