Соня Плакидюк зізналася Маші Єфросиніній, чому відкладає весілля

Фешн-фотограф і експерт реаліті Нового каналу Соня Плакидюк стала гостею влога Маші Єфросиніної. І першою випробувала нову рубрику і новий формат інтерв'ю "Екзамен", який вигадала телеведуча. Особливість рубрики в тому, що гість разом з інтерв'юером відповідає на пікантні, а іноді і провокаційні питання.

У цій розмові шанувальники телеведучих знайдуть відповіді на хвилюючі питання, які неодноразово задавалися в коментарях в соцмережах. Наприклад, чому Соня і Річард досі не зіграли весілля. Адже у вересні минулого року в ефірі студії шоу "Сюрприз, сюрприз!" на телеканалі СТБ хореограф-постановник і коханий Соні зробив їй пропозицію.

"Немає часу, – зізналася Соня Маше. – Є у мене одна психологічна проблема – я ідеаліст. Вже придумала собі, як усе має відбутися. І хтось повинен організувати мені моє весілля, але не я. Тепер розумію, що вона не відбудеться так, як я хочу, без моєї участі, а доручити організацію нікому не можу. Ми вже навіть сіли і розписали список справ. Але...".

Соня Плакидюк. Фото: Прес-служба

Коли між Річардом і Сонею спалахнули почуття, у неї вже була запланована весілля з людиною, з яким вона прожила чотири роки.

"Там вже було все готове. Я дала згоду. Але у попереднього нареченого була позиція, що все станеться само собою. Він був не резидентом країни і "профукав" переоформити документи. Тому перенесення весілля тоді стався чисто із-за паперової історії. І, мабуть, не дарма! Коли ми познайомилися з Річардом, наші стосунки з колишнім нареченим вже зазнавали термінальну фазу. Якщо все не дуже добре до заміжжя, нерозумно сподіватися, що воно якимось дивом покращиться після. Невідбувшевся весілля стало порятунком".

Соня Плакидюк і Річард Горн. Фото: Прес-служба

Соня також розповіла, що стало причиною розставання з таким чоловіком.

"Насправді я дуже віддана людина, - говорить експерт реаліті Нового каналу. - Але вважаю, що чоловіки у стосунках з жінками, та й взагалі по життю повинні думати про те, до яких наслідків можуть призвести їхні дії. Я б не дозволила собі флірт з Річардом, якби у нас все було добре в минулих відносинах, і не було ніяких грішків за колишнім.

А потім сталося те, що я побачила різницю у ставленні до себе. Попередній мене переконував у тому, що я хвора, і мені потрібен догляд, що ні з чим без нього не впораюся. Йому було простіше переконати мене в цьому, ніж у тому, що я сама класна, найбільш здорова і кохана. А з Річардом я відчула цей контраст, цю легкість. Подумала: а чому сиджу в цьому болоті і квакаю? Це історія про вибір. В той момент я вибрала повне відчуття щастя.

До речі, я завжди була алергіком, постійно виникали якісь дерматити. З Річардом у мене все пройшло! Він настільки переконав моє тіло в тому, що я здорова, щаслива, що з тих пір не була в дерматолога жодного разу".

Нагадаємо, раніше учасник Топ-моделі по-українськи знявся в пікантному фотосеті з відомою співачкою.

Зазначимо, що одна з найбільш обговорюваних пар проекту "Топ-модель по-українськи" Дмитро Топоринский і Яся Крутова рассказали як зароджувалася любов.Примітно, що на момент приходу в шоу, у Ясі був молодий чоловік, про існування якого знав Топоринский.

Відео: РБК-Україна