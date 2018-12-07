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Соня Плакидюк зізналася Маші Єфросиніній, чому відкладає весілля

Lite » Зірки 07.12.2018 - 07:17

Фешн-фотограф і експерт реаліті Нового каналу Соня Плакидюк стала гостею влога Маші Єфросиніної. І першою випробувала нову рубрику і новий формат інтерв'ю "Екзамен", який вигадала телеведуча. Особливість рубрики в тому, що гість разом з інтерв'юером відповідає на пікантні, а іноді і провокаційні питання.

У цій розмові шанувальники телеведучих знайдуть відповіді на хвилюючі питання, які неодноразово задавалися в коментарях в соцмережах. Наприклад, чому Соня і Річард досі не зіграли весілля. Адже у вересні минулого року в ефірі студії шоу "Сюрприз, сюрприз!" на телеканалі СТБ хореограф-постановник і коханий Соні зробив їй пропозицію.

"Немає часу, – зізналася Соня Маше. – Є у мене одна психологічна проблема – я ідеаліст. Вже придумала собі, як усе має відбутися. І хтось повинен організувати мені моє весілля, але не я. Тепер розумію, що вона не відбудеться так, як я хочу, без моєї участі, а доручити організацію нікому не можу. Ми вже навіть сіли і розписали список справ. Але...".

Соня Плакидюк зізналася Маші Єфросиніній, чому відкладає весілляСоня Плакидюк. Фото: Прес-служба

Коли між Річардом і Сонею спалахнули почуття, у неї вже була запланована весілля з людиною, з яким вона прожила чотири роки.

"Там вже було все готове. Я дала згоду. Але у попереднього нареченого була позиція, що все станеться само собою. Він був не резидентом країни і "профукав" переоформити документи. Тому перенесення весілля тоді стався чисто із-за паперової історії. І, мабуть, не дарма! Коли ми познайомилися з Річардом, наші стосунки з колишнім нареченим вже зазнавали термінальну фазу. Якщо все не дуже добре до заміжжя, нерозумно сподіватися, що воно якимось дивом покращиться після. Невідбувшевся весілля стало порятунком".

Соня Плакидюк зізналася Маші Єфросиніній, чому відкладає весілля

Соня Плакидюк зізналася Маші Єфросиніній, чому відкладає весілляСоня Плакидюк і Річард Горн. Фото: Прес-служба

Соня також розповіла, що стало причиною розставання з таким чоловіком.

"Насправді я дуже віддана людина, - говорить експерт реаліті Нового каналу. - Але вважаю, що чоловіки у стосунках з жінками, та й взагалі по життю повинні думати про те, до яких наслідків можуть призвести їхні дії. Я б не дозволила собі флірт з Річардом, якби у нас все було добре в минулих відносинах, і не було ніяких грішків за колишнім.

А потім сталося те, що я побачила різницю у ставленні до себе. Попередній мене переконував у тому, що я хвора, і мені потрібен догляд, що ні з чим без нього не впораюся. Йому було простіше переконати мене в цьому, ніж у тому, що я сама класна, найбільш здорова і кохана. А з Річардом я відчула цей контраст, цю легкість. Подумала: а чому сиджу в цьому болоті і квакаю? Це історія про вибір. В той момент я вибрала повне відчуття щастя.

До речі, я завжди була алергіком, постійно виникали якісь дерматити. З Річардом у мене все пройшло! Він настільки переконав моє тіло в тому, що я здорова, щаслива, що з тих пір не була в дерматолога жодного разу".

Нагадаємо, раніше учасник Топ-моделі по-українськи знявся в пікантному фотосеті з відомою співачкою.

Зазначимо, що одна з найбільш обговорюваних пар проекту "Топ-модель по-українськи" Дмитро Топоринский і Яся Крутова рассказали як зароджувалася любов.Примітно, що на момент приходу в шоу, у Ясі був молодий чоловік, про існування якого знав Топоринский.

Відео: РБК-Україна

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